القانونيون تاج السر الحبر.. كمال الجزولي ومحمد محمد الحافظ يشرحون الوثيقة وتصريحات ابتسام السنهوري...

بيان توضيحي

لفت انتباهنا نفر كريم من متابعي الأحداث إلى فيديو التقطته الأسافير للأستاذة ابتسام سنهوري وهي تدافع عما قاموا به في اللجنة الفنية وتناولت فيه مسارات التفاوض التي تمخض عنها الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية الأولى الموقعة بالاحرف الأولى ثم الوثيقة الثانية الموقعة توقيعا نهائيا والتي شهدها المجتمع الدولي. وسبق أن تناولت الاسافير عددا من المسودات. وحاولت الأستاذه المحترمة التنصل من مسئوليتها كعضو في اللجنة الفنية نيابة عن قوى الحريه والتغيير (قحت)، كما حاولت التنصل من مسئوليتها عن الأخطاء التي صاحبت اصدار الوثيقة الدستورية الأولى ثم الثانية وذلك بعد صمت دام أكثر من شهر وتسعة أيام!

ما كنا نريد طرح الأمر على أجهزة الإعلام، لحساسية المرحلة التي تمر بها البلاد من حيث التطورات الدستورية والقانونية، ولكن طالما اختارت الأستاذة منبر الإعلام والأسافير فلابد من توضيح الحقائق امام المعنيين بالأمر، إذ من حق الجميع أن يعرفوا الحقيقة مجردة، وذلك على الرغم من أننا نعتقد أنه كان الاجدر بها أن تدعو لورشة عمل مهنيه للإجابة على السؤال ما العمل؟ وكيف يمكن الخروج من النفق الذي ادخلنا فيه الذين يمثلون قحت في اللجنة الفنية؟

أولا: لابد قبل تناول ما ورد أن نبادر بتأكيد ما يلي:

1- لم يكن أي منا، نحن المحامين تاج السر الحبر أو كمال الجزولي أو محمد الحافظ محمود، عضوا في لجنة التفاوض أو اللجنة الفنية، ولم يحضر أي منهم جلسة للتفاوض، أو جلسة للجنة الفنية، كما لم يلتق أي منهم بالأستاذه ابتسام من قبل الا مرة واحدة، بناءً على دعوة من نفر كريم في قيادة الحرية والتغيير وفقا لما سنورد أدناه من تفاصيل.

2- كل مخاطبات الإعلام وحضور اجتماعات التفاوض كان القاسم المشترك فيها الأستاذ ساطع الحاج والأستاذه ابتسام سنهوري، ودونكم تسجيلات القنوات الفضائية.

3- حين احتدم النقاش حول أفكار المسودات المختلفة، بما فيها الأفكار التي عبرنا عنها نحن، طلب منا بعض قادة قحت الاجتماع مع الأستاذه ابتسام والأستاذ ساطع بمكتب الأستاذ كمال الجزولي في العاشرة من صباح اليوم الذي حدده. وافقنا، وظللنا ننتظرهما حتى الرابعة بعد الظهر دون أن يحضر أي منهما، أو يصلنا منهما أو ممن حدد الاجتماع والموعد أي اعتذار حتى تاريخه.

4- طوال تلك الفترة ظللنا، كغيرنا من القانونيين وعموم المواطنين، نتلقى المعلومات حول التفاوض بشأن الوثيقة الدستورية من اجهزة الإعلام.

5- علمنا خلال متابعاتنا الخاصه أن هنالك (5) مسودات لمشروع المرسوم الدستوري نوجزها في ما يلى:

1) المسوده الأولى مكونه من (3) صفحات وتعرضت لنقد شديد من المجلس العسكري وآخرين في أجهزة الإعلام.

2) ازاء ذلك ظهرت بعد اسبوعين مسودة أخرى تم تقديمها للمجلس العسكري الانتقالى، وكانت اللجنة الفنية التي تمثل (قحت) أمام اللجنة الفنية للمجلس مكونة من الأستاذه ابتسام سنهوري والأستاذ ساطع الحاج.

3) بعد ذلك تم تقديم مسودة أخرى من (17) صفحه على ضوء تعليقات المجلس العسكري الانتقالي وتم طرحها بعد التوافق عليها بين لجنة (قحت) الفنية ولجنة المجلس الفنية.

4) ظهرت بعد ذلك مسودة الوثيقة الأولى على ما هي عليه وتم التوقيع عليها بالاحرف الأولى مرفق معها الجدول الزمني دون ادراج تحفظات أي من الطرفين .

5) وظهرت بعد ذلك الوثيقة الثانية وموقعة توقيعا نهائياً.

ولأننا كقانونيين نفهم تماما منهج المسودات وتداولها وتعديلها، فقد كان غريباً، عند تداول المسودة الثالثة، تأكيد اللجنة الفنية أن هذه الوثيقة نهائية وقد تم التفاوض عليها.

المسودات الأولى والثانية والثالثة حصلنا عليها من وسائل التواصل الاجتماعي، وقد اقرت الأستاذة ابتسام انها بالفعل مسودات صحيحة وصلت لعلم المجلس العسكري الانتقالي. لكن لم تكن هنالك شفافية ولا تداول للمسودات مع المجتمع القانوني، فالكل يحصل على الماء من مصدره الخاص، مع أن مبدأ تداول الوثائق الدستورية وطرحها للحوار المجتمعي public debate مبدأ راسخ ومهم.

ثانيا: رأينا وعلاقتنا بقوى الحرية والتغيير:

1- بعد أن اشتد النقد للمسودة الأولى والثانية، وبعد ظهور المسودة الثالثة، والتي كان يشكل اللجنة الفنيه لصياغتها الأستاذة ابتسام والأستاذ ساطع، طلب منا نفر كريم من (قحت) أن نبدي رأياً في ما يتعلق بالصياغة الفنية فقط، حيث أن اللجنة الفنيه تنبه إلى أن هذه المسودة نهائية، ومن ثم لا ترغب في طرح أية مسألة جديدة.

2- عليه، قمنا بإعداد مذكرة من (5) صفحات تناولنا فيها مسائل محددة نوجز أهمها فيما يلي:

1- لاحظنا أن المسودة لم تتضمن حتى عنواناً للمرسوم، فرأينا أن يوضع ذلك في المادة الأولى وفقا للمعهود في قواعد صياغة القوانين drafting legal.

2- شددنا على أن المرسوم لا يسري بأثر رجعي، اذ أن المسودة تنص على سريانه من 11 – 4 – 2019م، بينما الحرية والتغيير لم تكن طرفاً قبل التوقيع، فالأصح، إذن، أن يبدأ السريان من تاريخ التوقيع (تمت الموافقه على ذلك).

3- شددنا على أن المسوده تضمنت، في مادتين منها، حصانات غير مسبوقة لأعضاء مجلس السيادة، مما يتعارض مع الاتجاه العالمي في المساءلة (كانت المادتان غير مرقومتين وظهرت الكتابة مظللة بالأسود) (تمت الموافقه على ذلك).

4- طلبنا مراجعة النصوص الخاصة بأجهزة انفاذ القانون وبصفة خاصة عدم الإشاره إلى الأجهزة المستقلة وهي السلطة القضائية والنائب العام والمراجع العام.

5- في باب أجهزة نفاذ القانون، هذه الاجهزة تحكمها قوانينها الخاصة، وهي أجهزة مستقلة، وأن مبدأ فصل السلطات يستلزم ذلك.

6- استمرار حالة الطوارئ لأكثر من أسبوعين تتطلب موافقة أعضاء مجلسي السيادة والوزراء في جلسة مشتركة وذلك في مرحلة ما قبل تشكيل المجلس التشريعي.

7- أيضا طلبنا مراجعة وثيقة الحقوق والحريات حتى لا تسلب القوانين الحقوق التي يقررها الدستور كما حدث فىي دستور 2005 واقترحنا استبدال عبارة “وفق القانون” بعبارة “وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديموقراطي”.

8- طلبنا مراجعة بعض المواد واقترحنا صياغات فنية تخدم الغرض، وتعرضنا لمسائل فنية عديدة (مرفق المذكرة في المرفق 1).

3- تعيين رئيس القضاء والنائب العام:

أ/ المسودة التي اطلعنا عليها تتحدث عن ترشيح رئيس القضاء من مجلس القضاء العالي؛ وأوضحنا أنه لا يوجد مجلس للقضاء العالي، بل مفوضية قومية للخدمة القضائية لسنة 2005م، وجاء رأينا كتابة بأن الفقرة (د) من المادة (15) تنطوي على مفارقة تستلزم الإزالة، إذ تتحدث عن “مجلس القضاء العالي” كأنه مجلس قائم، وهذا غير صحيح، حيث أن قانون “المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005م” لم ينص على “مجلس قضاء عالي”، فهو إذن جسم غير منصوص عليه أصلاً، فضلاً عن المآخذ الكثيرة التي تتعارض في هذا القانون مع مبدأ استقلال القضاء. عليه أوصينا، وقدمنا شرحاً مستفيضاً، حول أن تشمل اختصاصات مجلس السيادة الانتقالي إعادة تشكيل واعتماد “المفوضية القومية الانتقالية للخدمة القضائية” القائمة، فعلياً، في وقت إصدار الوثيقة، أو تشكيل واعتماد “مجلس القضاء العالي” إذا رؤي تغيير “المفوضية” القائمة إلى هذا “المجلس”، بنفس الاختصاصات، بحيث يسند إليه، أو إلى “المفوضية” ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ورئيس القضاء ونوابه، وقضاة المحكمة القومية العليا، وكل قضاة السودان، ثم يقوم مجلس السيادة باعتماد هذا التعيين، كما يقوم باعتماد تعيين النائب العام أيضاً. وهي إجراءات يمكن تنفيذها بفوارق زمنية قصيرة، بل كان من الممكن القيام بها، والفراغ منها، خلال مدة أقصر من المدة التي استغرقها هذا الجدل، إضافة إلى اقتراحنا أيضاً بأن يقوم مجلس السيادة الانتقالي بتعيين واعتماد النائب العام الانتقالي.

ب/ بعبارة أخرى، لم تمنح المسودة التي اطلعنا عليها أية سلطات انتقالية لمجلس السياده لتعيين رئيس قضاء أو نائب عام إلى حين إعادة تشكيل مجلس القضاء العالي ومجلس النيابة الأعلى، بل سارت في اتجاه أن يتم الترشيح ثم اعتماد التعيين من مجلس السيادة بالتشاور مع مجلس الوزراء. تمسكنا بالاقتراح الذي تقدمنا به لحل المشكل حتى لا يستمر الحال على ما هو عليه، ولكن أشرنا إلى أن مجلس الوزراء لا علاقة له بتعيين رئيس القضاء أو النائب العام، وذلك نزولا على مبدأ “فصل السلطات”، فهي سلطة سيادية مقررة لمجلس السيادة وفق الراسخ من مبادئ القانون الدستورى، فضلا عن أن رئيس القضاء مسئول أمام رأس الدولة وليس أمام مجلس الوزراء.

4- تم شرح ذلك تفصيلا في اجتماع موسع دعينا إليه، وقد حضره من جانبنا الأستاذ كمال الجزولي والأستاذ محمد الحافظ والأستاذ محمد الزين، ولم يتمكن الأستاذ الحبر من حضوره لأسباب خاصة، وتم الشرح أيضاً في حضور ممثلي (قحت) والأستاذة ابتسام والأستاذ ساطع، ولم يبد أي منهما اعتراضا على ما تم اقتراحه كمدخل معقول لحل المعضلة.

5- كنا نتوقع أن يُطرح ذلك أمام المتفاوضين من المجلس العسكري الانتقالي واللجنة الفنية التابعة للمجلس، ومبلغ علمنا أن ذلك لم يتم، بل فوجئنا كما الجميع بالوثيقة الدستورية الأولى غير متضمنة أي مما اشرنا إليه سوى مسألة الحصانات، وتاريخ سريان الوثيقة، وبعض المسائل الفنية المتعلقة بالصياغة.

6- جاءت الوثيقة وفقا للمسودة التي تم عرضها وتداولها، وظلت الأستاذة ابتسام والأستاذ ساطع يكرران أنها نهائية ومتوافق عليها على الرغم من كل الملاحظات التي تم تسجيلها حولها وكأنها مسودة مقدسة!

7- تنص الوثيقة والمسودة من قبلها على أن يعين مجلس السيادة رئيس القضاء والنائب العام بعد ترشيحهما من مجلس القضاء العالي فيما يلي رئيس القضاء والمجلس الأعلى للنيابة العامة فيما يلي النائب العام بعد إعادة تشكيلهما، ذلك يعني بالضروره إجراء تعديل لثلاثة قوانين أساسية وهي قانون السلطة القضائية لسنة 1986 وقانون النيابة العامة لسنة 2017 وقانون المفوضية القومية للسلطة القضائية لسنة 2005، اذ أن الوثيقه تنص على سريان القوانين القائمة إلى أن يتم الغاؤها أو تعديلها.

8- إزاء ذلك أرسل الأستاذ تاج السر الحبر، نيابة عن مجموعتنا، مذكرة للأستاذ ساطع الحاج (موجوده بالتاريخ على رقم الحساب بالواتس) لتدارك الموقف قبل التوقيع النهائي وباللغتين الإنجليزية (فيما يلي مندوب الاتحاد الأفريقي ومندوب الرئيس الإثيوبي) وبالعربية (فيما يلي اللجنة الفنية ولجان التفاوض) لإضافة التعديلات القانونية للجدول الزمني، وتم الاتصال بالأستاذ ساطع هاتفيا لتاكيد الاستلام، ووعد بالرجوع هاتفياً، لكن هذا الرجوع لم يحدث حتى تاريخه، كما لا نعتقد أن المذكرة تم وضعها أمام اللجنة الفنيه أو مجموعة المتفاوضين، وقد أرسلنا نسخاً منها لبعض الإخوة في (قحت) للتنبيه (انظر المرفق) (2)

9- فوجئنا بوثيقة أخري حسبما ورد في الخطاب الجماهيري للسيد وزير العدل تختلف عن التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى وبصفة خاصه فيما يلي تعيين رئيس القضاء والنائب العام.

ماذا يعني ذلك:

1- أن التعامل مع المسودات والتضارب حول ما تم توقيعه تترك مجالا كبيرا للتساؤل حول قصور التعامل المهني من اللجنة الفنية، فهي المسئولة أولا وأخيرا عن النص النهائي الذي تم التوقيع عليه.

2- حتى لو افترضنا وجود وثيقتين مختلفتين يبقي السؤال حول آلية تعديل الوثيقة الثانية وهل تم فتح باب التفاوض بعد توقيع الوثيقة بالأحرف الأولى. لم تتطرق الأستاذة المحترمة لذلك ولم توضح ملابسات وجود وثيقتين مختلفتين حتى تاريخه.

بإيجاز على اللجنة الفنية تحمل أي خطأ يتعلق بالوثائق المذكورة وطريقة تداولها بين طرفي التفاوض ومن لا يستمع للنصح فأنى له التناصح بعد أن انقضى الأمر.

أسهبت الأستاذه ابتسام كثيرا في الحديث عن أن الوثيقة مكنت مجلس الوزراء ومجلس السيادة في إنجاز مهام المرحلة الانتقالية حسبما جاء في المادة (7)، وحاولت أن تقول إنه لا حاجة لتعديل القوانين طالما ورد نص بالمهام. هذا قول غير منطقي لما يلي:

1- المادة 2 (أ) من الوثيقة نصت على استمرار سريان القوانين ما لم تلغ أو تعدل، ذلك يشمل كل القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والنائب العام والمفوضية وكل قوانين التمكين الصادرة تحت ظل النظام السابق ما لم تعدل أو تلغ، وما من سبيل لإنجاز أية مهام دون إجراء التعديلات اللازمة وإجراء تعديلات وإلغاء لعدد غير يسير من القوانين تصل إلى ما يقارب 143 من القوانين واللوائح الصادرة بموجبها المنشورة منها وغير المنشورة. كل المحاكم تتعامل مع النص القانوني الساري المفعول، وإذا رأى صاحب الشأن عدم دستورية القانون أو النص عليه اللجوء للمحكمة الدستورية بدعوى الإبطال. دونك ما صدر حديثاً من محكمة القضاء الإداري بالمحكمة العليا في أول اختبار لتعارض القانون مع الوثيقة الدستورية. إذا لم يتم تعديل القوانين لتتماشي مع مقتضيات النصوص الدستورية فإن دولة التمكين ستظل قائمة ومستمرة.

2- لم تستصحب الأستاذة المحترمة تجارب السودان في الوثائق الدستورية السابقة عام 1956 وعام 1973 وعام 1985 وعام 2005 حيث تم تعديل القوانين لتتسق مع النصوص الدستورية وهذه عملية معقدة.

3- لا يمكن إنجاز المهام الواردة في المادة (7) من الوثيقة بشكل صحيح ما لم يباشر أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء، في جلسات مشتركة، تعديل القوانين الضرورية في هذه المرحلة وعلى رأسها القوانين الموضحة في الملحق (2)

إننا نحترم أي جهد يصب لمصلحة الوطن، ولكن يجب أن تستفيد قوى الحرية والتغيير من هذه التجربة، وان تطرح كل ما يهم الناس للحوار المجتمعي public debate، وأن يتحمل المخطئ خطأه، بل يقر به بشجاعة ويقترح الإصلاح. ما العمل لحل الاشكال القانوني في تعيين رئيس القضاء والنائب العام. لقد تم تلخيص ذلك في الملحق المتفق عليه. وقبل ذلك يجب على الأستاذة ابتسام سنهوري توضيح ما هي الوثيقة النهائيه السارية المفعول يوم 17/8/2019، وهل تم نشرها في الجريدة الرسمية (الغازيتة)، وذلك حتى تتضح الرؤية.

تاج السر الحبر

كمال الجزولي

محمد الحافظ محمود

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