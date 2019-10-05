حمدوك إلى أبوظبي اليوم

الخرطوم: سوسن محجوب

من المقرر أن يغادر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم “السبت” في زيارة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة تعد ثاني محطة عربية له بعد زيارته للقاهرة.

وبحسب معلومات (السوداني)، فإنه من المرجح أن يتلقى حمدوك دعماً إماراتياً لتنفيذ بعض مشاريع الفترة الانتقالية.

وقادت الإمارات خلال الفترة الماضية تحركات مع قادة الحركات المسلحة لتسريع عملية السلام بالبلاد، وطالب بعض قادة الحركات بأن تكون أبوظبي منبرا للتفاوض مع الحكومة خلال الجولات القادمة.

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