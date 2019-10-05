يبحث عن برونزية سيكافا.. منتخب الشباب يكمل تحضيراته لمواجهة أريتريا ويتحوط بركلات الجزاء

أدى منتخب الشباب السوداني لكرة القدم يوم أمس حصة تدريبية عند الساعة الواحدة بتوقيت يوغندا على ملعب أكاديمية تقانة كرة القدم في مدينة جينجا، وذلك لوضع آخر اللمسات قبل مواجهة الإريتري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة سيكافا التي تستضيفها يوغندا حاليًا، وتحدث خلال المران الكابتن محمد موسى المدير الفني للمنتخب عن أهمية المباراة، وشرح مطلوبات الاستعداد لها من معسكر المنتخب الحالي بفندق النيل في مدينة جينجا، ومن ثم أخضع الدكتور عبدالعظيم جابر أخصائي الأحمال إلى تمارين بدنية، ونفذ حمد كمال المدرب المساعد بعض التمارين التكتيكية، فيما أخضع الكابتن حسن عوض الحراس إلى تمارين متنوعة في التعامل مع العكسيات وردة الفعل، وفي خاتمة المران تم التحوط بالتدرب الجيد على تنفيذ ركلات الجزاء، والتي جرت وسط تحديات كبيرة بين مجموعتين من اللاعبين

مباراة المنتخب السوداني ونظيره الإريتري عند الساعة الواحدة من ظهر اليوم السبت في سباق التوشح بالبرونزية، فيما سيقام النهائي بين تنزانيا وكينيا عند الساعة الرابعة عصرًا في مدينة جينجا.

أبوجا ومحمد كنان ينافسان على جوائز سيكافا

ينافس ثنائي المنتخب الوطني للشباب محمد النور أبوجا على جائزة أفضل حارس، ومحمد كنان على لقب الهداف، وذلك بعد إحرازه 4 أهداف في البطولة حتى الآن.. وذلك ضمن الجوائز المرصودة من اللجنة الفنية في بطولة التحدي لدول شرق ووسط أفريقيا(سيكافا) للشباب التي تجري حاليًا في يوغندا.

محمد موسى يعدد فوائد مشاركة سيكافا ومدرب الإريتري يحتجب عن الظهور

خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي قام المدير الفني لمنتخب الشباب السوداني الكابتن محمد موسى بتعديد الفوائد التي خرج بها من المشاركة في بطولة سيكافا الحالية في يوغندا، حيث ذكر أن البداية بالتنافس الإقليمي يمنح أفضل احتكاك قبل المواجهات القارية في التصفيات، وأبان موسى أنه كسب العديد من اللاعبين المميزين في بطولة سيكافا، وسعيد بما قدموه خلال مباريات المرحلتين؛ الأولى والثانية، وأشار إلى أن المستويات تتطورت كثيرًا في منتخبات سيكافا، ويأمل أن يتوشحوا بالميداليات البرونزية في مواجهة المنتخب الإريتري الذي واجهوه في المرحلة الأولى وتعادلوا معهم بثلاثة أهداف لكل، مبينًا أنه يحترم منافسه بشدة، وسيسعى إلى الخروج بالمركز الثالث في هذه المشاركة التي أتت بعد مدة ليست بالقصيرة في إطار مثل هذه المشاركات .. يذكر أن مدرب المنتخب الإريتري احتجب عن الحضور إلى المؤتمر الصحفي دونًا عن مدربي المنتخبات الأربعة المشاركة في نصف النهائي ببطولة سيكافا التي تختتم بمدينة جينجا.

السودان بالأحمر والإريتري بالأبيض في الاجتماع الفني

شهدت أكاديمية تقانة كرة القدم في مدينة جينجا اليوغندية انعقاد الاجتماع الفني لمواجهات نصف النهائي في بطولة سيكافا، وفيها تم التأمين على ارتداء السودان للأحمر الكامل، وإريتريا بالأبيض.

* عمار الصادق: نأمل حضور أكبر عدد من المدربين للقاء التفاكري

قال الأستاذ عمار الصادق، رئيس لجنة المدربين في الاتحاد السوداني لكرة القدم، أنهم أكملوا كافة الترتيبات لقيام اللقاء التفاكري يوم السبت الموافق 5 أكتوبر عند الساعة الحادية عشرة صباحاً في أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم2، مع كافة المدربين في السودان، وأضاف عمار الصادق أنهم يأملوا حضور أكبر عدد من المدربين لطرح قضاياهم، وأبان أن اللجنة تهيب المدربين بالحرص على الحضور ما أمكن، وأن الدعوة أيضاً إلى وسائل الإعلام من أجل الحضور والتغطية، آملين أن يخرج اللقاء برؤية واضحة لمستقبل عمل اللجنة وتوجيهاتها فيما يقود إلى احترافية العمل التدريبي بالسودان، وسيكون اللقاء بتشريف البروفسير كمال حامد إبراهيم شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، وعدد من الضباط وأعضاء مجلس الإدارة.

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