الدعم السريع تصدر توضيحا حول أحداث (تلودي)

الخرطوم: التيارنت

أوضحت قوات الدعم السريع، أن مواطنين قاموا بالهجوم على معسكر قواتهم المتواجدة بمنطقة “التقولة” بولاية جنوب كردفان وأحرقوا مقر شركة الجنيد للأنشطة المتعددة وشركة السنط وعدد من الآليات الخاصة بالتعدين والطرق والجسور، وقال العميد جمال جمعة آدم محمد، الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع في تعميم صحفي، أن قوات الدعم السريع لم تتعرض للمواطنين أثناء قيامهم بعمليات الحرق والتدمير لهذه الشركات، وكشف عن وقوع عدد من الإصابات وسط عمال وموظفي شركة الجنيد للأنشطة المتعددة جاري حصرها كما توجد إصابات وسط الأفراد العسكريين حيث أصيب ملازم أول الفكي حماد بطلق ناري في ساعده الأيمن وجاري حصر باقي الإصابات، وأكدت القوات في تعميمها أنه من واجبات قوات الدعم السريع بالمنطقة حماية وتأمين الحدود والمشاركة في تأمين شركات التعدين بالتنسيق مع القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وأشارت إلى أن شركات التعدين متوقفة عن العمل بقرار من المحلية مايقارب ١٥ يومًا.

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