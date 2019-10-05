رئيس الأركان المشتركة يختتم زيارته لجوبا بلقاء سلفا كير ويعود للبلاد

جوبا: التيارنت

اختتم رئيس الأركان المشتركة المكلف، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، والوفد المرافق، زيارته إلى جوبا، بلقاء رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، بحضور رئيس أركان قوات الدفاع الشعبية الفريق أول قبريال جوك ريك، وقال الحسين في تصريحات صحفية عقب اللقاء، أن الرئيس سلفاكير ميارديت بارك ما تم التوصل إليه في مباحثات الآلية المشتركة، وأمن على مسار تطوير العلاقات بين البلدين، إلى جانب تأكيداته على ضرورة تواصل المساعي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان وجنوب السودان،

وكان رئيس الأركان المكلف قد مشارك في إجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة، التي استضافتها جوبا يومي الأربعاء والخميس.

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