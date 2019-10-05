السجن (5) سنوات لرئيس اتحاد وأمين مال عمال شمال دارفور

الخرطوم: التيارنت

قضت محكمة الثراء الحرام بولاية شمال دارفور في جلستها أمس بعقوبات مشددة على رئيس اتحاد عمال الولاية، حافظ عبدالرحمن بشارة، وأمين مال الاتحاد، إبراهيم دوه، وحكمت بالسجن (5) سنوات لكل منهما، مع الغرامة (100) ألف جنيه، كما استردت المحكمة المبالغ المنهوبة من اتحاد عمال الولاية.

ووجهت المحكمة في وقت سابق بحسب (وكالة السودان للأنباء) أمس الجمعة، تهم تتعلق بالثراء الحرام والمال المشبوه والفساد في قضية سطو رئيس اتحاد عمال الولاية وأمين المال في الاتحاد على كميات كبيرة من الذرة كانت مخصصة كقوت للعاملين بالمؤسسات الحكومية حيث تفاجأ العاملون ببيع قوتهم في السوق وتقسيم المبالغ بالتناصف بين المتهمين، وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن عددا من أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد عمال الولاية سطوا مطلع العام الماضي إبان فترة حكم الإنقاذ على كميات كبيرة من الذرة كانت مخصصة لسلة “قوت العاملين” خلال شهر رمضان قدرت قيمتها بحوالي 25 ألف جوال ذرة زنه 90 كيلو حيث تم بيعها في ولاية سنار وقسمت مبالغها بالتناصف بين المتهمين، وكشف الأمين العام لاتحاد عمال الولاية المكلف، أحمد عيسى في تصريح صحفي، أن المحكمة قضت اليوم بالسجن على كل من رئيس الاتحاد وأمين المال، ودفع مبلغ 100 ألف جنيه عبارة عن غرامات، وقال عيسى أن المتهمين قد أسقطت عنهما عضوية الاتحاد عقب النطق بالحكم، متوقعا فصلهما من الخدمة المدنية بسبب الجريمة المثبتة.

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