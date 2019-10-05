بعثة الهلال تتوجه لمدينه عطبرة … والفريق يختتم تحضيراته اليوم

استعدادًا لمواجهة فهود الشمال غدًا

تتوجه بعثة فريق الكرة الأول بنادي الهلال صباح اليوم صوب مدينة عطبرة وذلك استعدادًا لمواجهة فريقها الأمل ضمن مباريات الجولة الرابعة لمنافسات الدوري الممتاز، وأجرى الهلال مساء أمس الجمعة حصته التدريبية الرئيسية وسيختتم اليوم تحضيراته بملعب المباراة وستغادر بعثة الهلال مكتملة الصفوف ما عدا غياب وحيد يتمثل في عمار الدمازين.

تصحيح مسار

أجرى فريق الهلال مساء أمس الجمعة حصته التدريبة الرئيسية استعدادًا لمواجهة الغد المهمة أمام فهود الشمال ويأمل الفريق التعافي سريعًا من الكبوة المفاجئة التي تعرض لها الفريق خلال الجولة السابقة بالخسارة بهدفين لهدف في الجوهرة الزرقاء والتي دقت ناقوس الخطر للجهاز الفني واللاعبين خاصة أن الخسارة جاءت بعد نشوة التأهل لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة الجنرال صلاح آدم بتصحيح مسار واستعادة نغمة الانتصارات وظهر ذلك من خلال مران الفريق مساء الأمس حيث ركز الفريق على العديد من الجمل التكتيكية ومعالجة أخطاء مباراة هلال كادوقلي ورسم خطة الهجوم من أجل الظفر بالنقاط الثلاث وشارك في المران جميع اللاعبين المتواجدين ما عدا عمار الدمازين ومن خلال المران اتضح أن المدرب سيعاود الاعتماد على بعض العناصر الأساسية بعد الراحة التي منحها لهم خلال المباراة السابقة.

مصالحة الأنصار

ظهرت من خلال مران الأمس الرغبة الكبيرة في وجوه اللاعبين وذلك من أجل محو الصورة الباهتة التي ظهر بها الفريق خلال مواجهة الهلال كادوقلي

حيث ركز الجنرال على الوسط والهجوم وذلك من خلال إخضاع هذين المركزين لتدريبات مكثفة وذلك من ضمان إحراز الأهداف.

وسيدخل الأزرق مواجهة الأحد دون أي غيابات سوى عمار الدمازين ومن المرجح أن يدفع الجنرال بتشكيلته الأساسية دون أي مفاجآت.

الأزرق يختتم تحضيراته مساء اليوم

ستتوجه بعثة الهلال صوب مدينة عطبرة صباح اليوم من فندق النادي وبصفوف مكتملة سوى غياب عمار الدمازين وسوف يصطحب الفريق جميع اللاعبين المتاحين لرحلة عطبرة وسيجري الأزرق مرانه الختامي اليوم على ملعب المواجهة وسيضع من خلاله مدرب الفريق آخر لمساته على تشكيلة الفريق قبل المواجهة المرتقبة مساء الغد.

زغبير: تجاوزنا الخسارة السابقة ونسعى للعودة بالنقاط الثلاث

أكد عضو مجلس إدارة نادي الهلال محمد عبدالفتاح زغبير ورئيس بعثة الفريق المتجهة صوب مدينة عطبرة جاهزية الفريق لخوض اللقاء المرتقب غدًا أمام الأمل عطبرة وخلال حديث خص به الصدى قال إن معنويات اللاعبين في قمتها من أجل العودة بالنقاط الثلاث من مباراة الأمل عطبرة.

وأضاف زغبير: ليس هناك تأثيرًا على نفوس اللاعبين بعد الخسارة أمام هلال كادوقلي والخسارة واردة في كرة القدم، وأكد أن الفريق جاهز من أجل الخروج بنتيجة إيجابية وواصل: اللاعبون استوعبوا درس الخسارة الأخيرة تمامًا وسوف يكونون في قمة المسؤولية من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

وعن ضغط المباريات المتواصل على الفريق اختتم تصريحاته: ضغط المباريات يمثل جانبًا إيجابيًا للفريق ولكل الفرق وذلك من أجل التجهيز الأمثل لجميع اللاعبين خاصة الشباب ولابد للفريق من استغلال جميع القائمة المتاحة في الفريق.

الهلال يستأنف ضد إيقاف نزار حامد

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، نادي الهلال، رسمياً بإيقاف لاعب الوسط نزار حامد، لمباراتين بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، في مباراة الذهاب أمام مضيفه إنيمبا النيجيري بملعب مدينة أبا 13 ، في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا. وأشهر الحكم الكونغولي البطاقة الحمراء لنزار في الدقيقة 18، بعد تدخله مع اللاعب دانيال دراكوه على ذات الصعيد دفع نادي الهلال باستئناف للاتحاد الأفريقي للاكتفاء بعقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، هي مباراة الإياب التي جرت الأحد الماضي أمام إنيمبا وانتهت بفوز الهلال بهدف مهاجمه الدولي محمد موسى الضي، ليصعد الأزرق إلى مرحلة المجموعات.

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