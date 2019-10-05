مع تحول المفقود إلى شهيد يتمدد الغضب الشعبي مع استمرار تلكؤ الحكومة في إنجاز التحولات الثورية.. هل...

الخرطوم: الزين عثمان

كان المتداخلون في تغريدة لرئيس حزب المؤتمر السوداني يشنون هجوماً عنيفاً على عمر الدقير.. ربما لم يكن الأمر معتاداً في كون الرجل كان أحد المساهمين بفعالية في إنجاز مشروع التغيير قبل أن يختم ظهوره بالعبارة الأشهر (السنابل سينتصرون على أسراب الجراد) يتأسف القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير ويستخدم عبارة (عار علينا) ويكمل بعدها (‫ثلاثة من شهداء الثورة تم دفنهم أمس، دون تشييعٍ يليق بهم، في قبورٍ يرشح منها شعورٌ بالخذلان والتخلِّي!!) ومن ثم يضيف: (ويلحق بهم اليوم الشهيد قصي حمدتو ليستريحوا جميعاً في معية من سبقوهم على درب الشهادة عارٌ علينا أن يتحوّل الشهداء إلى أرقامٍ بلا أسماء أو نكتفي بِعَدِّهم كما يفعل حاسوبٌ جامد، بينما لجنة التحقيق المستقلة لا تزال حبراً على ورق) ويتساءل: (كأن كيمياءَ خبيثةً لعينة تحاول أن تُحَوِّل الدم إلى ماء).. تأتيه الإجابات ساعتها: أنتم من يفعل ذلك.

1

الهجوم في وسائط التواصل الاجتماعي كان يلتقي وفعل على أرض (جبرة) حيث يتم تجهيز الشهيد قصي حمدتو لدفنه وفي حضور القيادي بتجمع المهنيين إسماعيل التاج حين خرجت الأصوات متهمة قوى التغيير ممثلة في أحزابها وتجمع المهنيين بأنها باعت دماء الشهداء بثمن بخس مقاعد معدودات. وقتها كانت هتافات الرفض تعلو ولا تهبط في مواجهة ممثلي قوى التغيير مثلها والاتهامات بالتفريط في دماء الشهداء. موقف لم يكن ليقلل من حدته حتى ظهور وزير الإعلام وعضوي مجلس السيادة التعايشي وود الفكي، وكان بيان ممهور بتوقيع حمدوك قد سبق كل ذلك إلا أنه لم يغير في المشهد المحتقن من شيء، بينما تمدد السؤال: هل نحن على موعد مع جولة ثورية جديدة يقودها الشارع ويصحح من خلالها أخطاء مخرجات ثورة ديسمبر أبريل؟

2

يقول الكاتب الصحفي السوداني المقيم بالإمارات علاء الدين محمود: سنشهد بداية منعطفٍ جديد في مسار ثورة شعبنا، لقد وارت الجماهير الثرى بعضا من شهدا الثورة والشعب الذين استشهدوا في يوم فض الاعتصام بقوة الدولة وأجهزتها النظامية وغير النظامية، استشهد بعض من الشباب المفقودين، وذلك الأمر يشكل صدمة وانتباهة قي ذات الوقت، حيث أننا في مثل هذا اليوم سنقف أمام الشهداء والمفقودين وأسر الشهداء والمفقودين وجها لوجه، لننتبه إلى أننا كنا في غفلة من أمرنا عندما غفلنا عن أمر قاتلنا، وعقدنا معه صفقة السلطة التي هي استمرار لسلطة الدولة العميقة، لكن الدولة العميقة التي نعنيها هنا ليست دولة الكيزان فقط، بل هي امتداد لدولة أكثر عمقا وتأثيرا، هي الدولة التي تكونت في شكلها ومضمونها عقب خروج المحتل الإنجليزي، وهي الدولة المنتجة للإقصاء والتهميش والظلم الاجتماعي وخلق طبقات وفئات تعيش بعيدا في الهامش، إن النتيجة التي قاد إليها الاتفاق مع المجلس العسكري إنما تعيد إنتاج تلك الدولة رغم أنف الثورة وإرادة التغيير التي حركت الجماهير تحت شعارات العدالة والحرية والسلام والعيش الكريم، لقد تسربت الثورة بالفعل من بين أيدي صناعها الحقيقيين، لكن من العار أن نقف موقفا متباكيا، بل من الضروري أن نفهم ما حدث وأي السياقات قادت إليه، وفي ذات الوقت أن نرتدي مرة أخرى الدرع كاملة من أجل موجة ثورية جديدة، لا تعيد إنتاج دولة الماضي بل تقطع معها نحو ميلاد دولة جديدة.

3

كانت المفارقة في قمة تجلياتها حين يحتفي الثوار بشهيدهم وهم يعيدون مشاركة صورة في صفحته لنائب رئيس المجلس العسكري الفريق حميدتي وهو يدعو للمصالحة ساعتها بينما يأتي رد الشاب حاسماً (الدم قصاد الدم ما بنقبل الدية). في ذات اليوم كانت الصحف الصادرة في الخرطوم تعلن عن تعيين نائب رئيس المجلس العسكري نائباً لرئيس مجلس السيادة في زمان السودان المدني وهو ما يمثل تناقضاً في قمته حيث تتجه أصابع الاتهام في عملية فض الاعتصام نحو قوات الدعم السريع وبشكل أقل حدة نحو قيادات المجلس العسكري الانتقالي فكيف بالإمكان خوض غمار معركة قانونية وتحقيق العدالة في وقت يقول فيه البعض إن الجاني هو نفسه القاضي؟ مقروناً ذلك بالتلكؤ في تكوين لجنة التحقيق المستقلة من أجل كشف الحقائق حول ما حدث صبيحة الثالث من يوليو المشؤوم وتأكيد البعض على ضعف الإيقاع الحكومي في إجراءات المحاسبة مرتبطاً بتصاعد حالة الغضب الشعبي.

4

لا كفاءة وبراعة ومهنية حمدوك ولا صدق التعايشي وتاريخه الناصع ولا حب شعبهما لهما، يمكن أن يحجب عن أنوفنا رائحة دماء الشهداء العالقة ببدل ونياشين العسكر وهي تزكم ردهات قصر السيادة، ولا كل الرتوش ومساحيق تجميل الدنيا يمكن أن تجمل أو أن تخفي حقيقه أن نصف مجلس رأس الدولة قتلة ومغتصبون ومسؤولون بشكل مباشر عن أحداث فض الاعتصام هذا إن غضضنا النظر عما جرى قبل ذلك من فظائع.. مسؤولية المجلس العسكري عما حدث يمكن متابعتها من خلال ما نشرته صحيفة الجريدة الصادرة الخميس وبلسان رجل شرطة أكد من خلال اعترافاته أن الحكومة أقامت معسكرا لتدريب العساكر من أجل فض الاعتصام ومن بعده التدريب على حرب المدن وهو أمر يقرأ مع اعترافات لبعض منسوبي المجلس العسكري حين ربطهم ما جرى في ميدان الاعتصام برغبتهم في فض منطقة كولومبيا.. هذه الدلائل ودلائل أخرى تؤكد على تورط العسكر في ما جرى وهو أمر يؤكد عليه حتى شركاؤهم الآن حين غادروا منصات التفاوض في وقت سابق تحت مبررات أنهم لن يتفاوضوا مع القتلة.

5

كل هذه الدلائل مع تمدد حالة الغضب الشعبي وتنامي الإحساس بعجز مكونات الحكومة الانتقالية في إنجاز خطوات إيجابية في طريق العمل على معاقبة الجناة واسترداد الحقوق مع انتظار آباء وأمهات الشهداء لعدالة تطفئ نيران الحريق في دواخلهم هل يعجل بانطلاق الموجة الثورية الثالثة؟ الأمر يبدو متاحا بشكل ومستبعد في اتجاهات أخرى لكن في كل الاحوال فإن حالة من الغضب من الممكن تمددها وهو أمر يتطلب بالضرورة النظر إليها في سياق البحث عن المعالجات مقروناً ذلك بالوعي بأن قوى إعلان الحرية والتغيير اليوم ليست هي نفسها تلك التي كان يتبعها الناس في أيام الثورة وبالطبع فإن الشارع تغير ولم يعد هو ذلك الخائف أو المتردد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي