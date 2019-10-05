لجنة لمتابعة توصيات الملتقى الاقتصادي السوداني الإثيوبي

الخرطوم: التيارنت

أعلن رئيس المنتدى (الاقتصادي السوداني الإثيوبي المشترك)، وجدي ميرغني، عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مخرجات وتوصيات الملتقى الاقتصادي السوداني الإثيوبي المشترك والاتفاق على رفع التوصيات للجهات الرسمية ومتابعة تنفيذها.

وكشف وجدي في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء)، عن ختام خطة العام ٢٠١٩م والتي تتضمن ورشة عمل الصادرات السودانية بالإضافة لزيارة ميناء بورتسودان وذلك بالتزامن مع زيارة الوفد الإثيوبي للسودان.

وأشار وجدي إلى أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادي السوداني الإثيوبي المشترك والتي تتمثل في فتح مكاتب التبادل التجاري بين البلدين، وإنشاء فرع البنك الإثيوبي التجاري بالسودان، واستخدام ميناء بورتسودان للواردات والصادرات الإثيوبية، وإنشاء المنطقة الحرة بالسودان وإثيوبيا، وتعزيز وتطوير التجارة الحدودية بين البلدين، وتطبيق نظام (زيرو) تعريفة، وذلك بتفعيل الاتفاقيات التجارية بين السودان وإثيوبيا خاصة اتفاقية التجارة التفصيلية، والعمل على تسهيل انسياب المنتجات بنظام (الكوميسا) فضلا عن تحديد آلية عمل التعامل المصرفي بين البلدين، منوِّها إلى أن كل ما سبق يعمل على تحسين البيئة الحدودية والشراكة في مشاريع مشتركة لتصبح مناطق إنتاج منعا للتعديات الحدودية، وأكد وجدي أن كل ذلك من شأنه معالجة التحديات الماثلة وإزالة العوائق للمستثمرين السودانيين بإثيوبيا مما يحقق تكاملا اقتصاديا مطلوبا.

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