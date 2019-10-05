ظلت أزمة النازحين عصية على الحلول وما تزال في انتظار علاج ناجع يخاطب جذور المشكلة (المشكلة الممتدة)

الخرطوم ـ مهند عبادي

مع تطاول سنوات الحرب في دارفور وما أفرزته من أزمات ظلت ملازمة لإنسان المنطقة بذلت جهود كبيرة بغية إنهاء حالة عدم التوزان التي يقبع تحت وطأتها الإنسان البسيط والذي عانى ويلات الحرب والنزوح واللجوء بفعل الآلة العسكرية المدمرة، ومنذ سنوات تمضي الجهود والمحاولات في اتجاه معالجة ما خلفته الحرب لكن تظل قضية النازحين واحدة من أكبر القضايا التي استعصت على الحل ولم تفلح المحاولات الرسمية من الحكومة السودانية والشركاء الدوليين في معالجتها بشكل جذري، فلا تزال معسكرات النازحين متمددة في دارفور بل قد تحول عدد منها الى أحياء ومناطق ثابتة بالقرب من المدن الكبرى في دارفور، مشاريع متعددة وبرامح متنوعة لتشجيع العودة الطوعية وإنهاء أسطورة المعسكرات كلها اصطدمت بعدد من المعوقات التي جعلت أغلب تلك المشاريع حبرا على ورق أو تنتهي بانتهاء مراسم الاحتفال بها، حيث ظل الفشل ملازما لكل تلك المشروعات وتعاني المجتمعات العائدة بشكل مستمر من صعوبة في الحصول على الخدمات العامة وضعف البنى التحتية ونقص سبل كسب العيش السليمة بالإضافة إلى انعدام الأمن على الصعيد الشخصي وعلى صعيد حيازة الأراضي،

هذا بالطبع فضلا عن مشكلة توفير الحماية والأمن للعائدين ومعالجة مشكلاتهم في الحواكير.

قضية كيفية توفير الحماية للنازحين داخليا كانت مثار نقاش مستفيض في ورشة عمل أقامتها اللجنة الوطنية للقانون الإنساني والدولي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الخرطوم ناقشت عددا من الأوراق المتعلقة بحماية النازحين داخلياً بموجب الاتفاقيات الدولية والورقة الثانية عن سياسة النزوح في السودان وورقة أخرى عن حماية النازحين داخليا في التشريعات الوطنية.

المتحدث الرسمي في الورشة ممثل مجلس السيادة عائشة موسى السعيد أكدت أهمية الورشة وضرورتها لتحقيق أهداف الثورة السودانية المجيدة والتي كان للنازحين فيها دور كبير كما أنها طلبت الإذن بان تتحدث بوصفها واحدة من النساء اللائي لديهن إلمام ومعرفة تامة بازمة النازحين وتعلم تماما حجم المعاناة والألم الذي يعيشه النازحون، في واحدة من المناطق التاريخية والغنية في البلاد ولكن بحسب عائشة فإن اختلال الموازين جعل الأوضاع هناك مزرية ومؤلمة ونتيجة للسياسات العقيمة للنظام السابق ضد أصحاب الحقوق تشرد إنسان المنطقة ونزح وطرد وجاع وقتل، ولكن ـ والحديث لا يزال لعضو مجلس السيادة السوداني ـ فإن الثورة العظيمة الممهورة بدماء الشهداء تحتم على الكل العمل على إصلاح أوضاع النازحين والمشردين واللاجئين فمن أجلهم قامت الثورة وهم من كان لهم نصيب كبير فيها، وتابعت: علينا الآن أن نمحو من ذاكرتنا اصطلاحات تذكرنا بعهد الفرقة والحرمان، كما يجب علينا العمل على وضع خطة لاستقبال العائدين وأن تكون العودة طوعية وليست قسرية وتهيئة الحياة الآمنة لهم وتوفير أولويات الحياة الكريمة من خدمات تعليم وصحة، وتأمين سلامتهم وحقوقهم في الأراضي وضمان مصدر رزق يوفر لهم العيش الكريم بالاعتماد على النفس.

ومن المعلوم أن الحرب في دارفور أسهمت أيضاً بشكل كبير في تفكيك بنية المجتمع وتمزيق أواصر التعايش والترابط بين مكوناته. وأدت ظاهرة النزوح الداخلي واللجوء إلى دول جوار إلى ظهور سلوكيات سلبية شوّهت القيم والموروثات والثقافة، وأضرت التعليم، وهذا ما سينعكس لاحقاً في التحاق الأطفال بحقل العمل العام أو المساهمة في الإعمار والتنمية وصناعة الحياة. ولجأ آلاف المواطنين من دارفور إلى تشاد المجاورة، حيث يعيشون في مخيمات ولِد كثيرون فيها وتربوا ودرسوا بفضل مساعدات المنظمات الأجنبية.

وعلى الرغم من هدوء الأوضاع في الإقليم فإن عدد العائدين لا يزال محدوداً؛ أما الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية، فقد واجهوا ظروفاً قاسية لأنهم فقدوا المأوى ووسائل كسب العيش، فبعدما كانوا يتلقون مساعدات من المنظمات الدولية، باتوا يحتاجون إلى العون إثر عودتهم كي يتمكنوا من استئناف حياتهم بشكل طبيعي، في وقت يعاني فيه أبناؤهم أيضاً في الدراسة، وينتشر في ولايات دارفور الخمس 115 مخيماً للنازحين، وقد صارت موطناً جديداً لشباب تفتحت عيونهم على الدنيا بعيداً من قراهم وبلداتهم، كما تغيرت ثقافتهم وتقاليدهم وطرائق عيشهم وتفكيرهم.

ومن جهته أكد أسامة محمود ممثل وزير العدل على أن التغيير الذي شهدته البلاد يفرض علينا إحداث تغيير في التشريعات يسهم في حماية النازحين الذين قال إنهم كانوا جزء من الثورة المجيدة، مشيرا الى أن الوثيقة الدستورية أكدت على ضرورة تحقيق السلام كمرتكز أساسي لحماية النازحين ووضع المنهج الفعال لتحقيق السلام ومخاطبة جذور المشكلة وبناء السلام العادل وضمان مشاركة النازحين في الانتخابات والمؤتمر الدستوري. وقال مولانا أسامة: في اطار الالتزام بالقانون الدولي فإن الورشة تعد مهمة في ظل التداعيات الدولية وأهمية القضية.

وزارة العدل السودانية بتنظيمها للورشة تكون قد رمت حجرا في بركة قضية النازحين الساكنة وأدارت نقاشا عميقا حول مفهوم حماية النازحين داخليا بموجب الاتفاقات الدولية وحوارا شفافا ومفتوحا حول قضية النازحين.

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