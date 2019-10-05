القضارف :  ماراثون نسوي لدعم التعايش السلمي

القضارف : سلمان

نظَّم تجمع طالبات القضارف، وسط حضور كبير، ماراثون التعايش السلمي)، بمشاركة واسعة للنساء من كل ألوان الطيف ومختلف الأعمار، وانطلق الماراثون من “صينية السوق الشعبي” حتى “صينية الفرات” بسوق مدينة القضارف، وقال تجمع الاعلاميين السودانيين بولاية القضارف، أن (93) متسابقة شاركنى في المسابقة، مشيرا إلى أن الفعالية حظيت بحضور واسع خاصة من الجانب النسوي، وأكد تجمع الإعلاميين في بيان صحفي اطلعت عليه (التيار) استمرار الأنشطة والبرامج والأعمال التي تدعم التعايش السلمي، وتعزز السلم الاجتماعي، لافتا إلى أن القضارف ظلت تتميز بنسيج اجتماعي متماسك.

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