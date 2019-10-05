اجتماعات وزراء ري إثيوبيا ومصر والسودان تناقش سد النهضة الخرطوم

التيار: مها التلب

ناقش الاجتماع الثلاثي، الخاص بمفاوضات سد النهضة، بين وزراء الري بكل من السودان ومصر وإثيوبيا، قضية خيارات الملء الاول وتشغيل السد علي أن تختتم مساء اليوم السبت.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ(التيار) أمس، الجمعة، كان من المتوقع أن يشارك وزراء خارجية الدول الثلاث إلى جانب وزراء الري لكن تم استبعادهم، ولم يحدد المصدر الدبلوماسي سبب استبعاد مشاركات وزراء الخارجية، وأكدت مصادر رفيعة لـ(التيار) أن الاجتماعات ستناقش مقترحات إثيوبيا والسودان بشكل تفصيلي حول قضية الملء والتشغي، وقال وزير الرى والموارد المائية البروفسير ياسر عباس في تصريحات صحفية، أمس :”بدأت اليوم الاجتماعات المباشرة حول سد النهضة لمناقشة المل الاول والتشغيل للسد”، وأشار ياسر إلى أن الاجتماعات بدأت في اغسطس من العام 2018م بواسطة اللجنة الوطنية البحثية التي تتكون من (5) باحثين من كل دولة، وأفصح عباس عن اختصاصات اللجنة، مبينا أن عليها وضع الأسس الفنية للملء الأول الي جانب أسس التشغيل، وتواصلت الاجتماعات منذ يونيو من العام الماضي بين عواصم الدول الثلاث وأحرزت الكثير من النجاحات في وضع الخطط والدراسات حول عملية الملء الاول والتشغيل وستواصل اللجنة المباحثات لإحراز نجاحات في ختام الاجتماعات مساء اليوم، ويدور الخلاف بين مصر وإثيوبيا بشأن عدد سنوات ملء خزان سد النهضة، وترغب إثيوبيا في ملء خزان السد خلال 3 سنوات، بينما تطالب مصر بتمديد الفترة لتكون 7 سنوات، ورفضت أثيوبيا الجمعة الماضية أحدث مقترح لمصر بشأن مشروع سد ضخم ووصفته بأنه “ضد سيادة إثيوبيا”.

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