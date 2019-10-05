أياكس يحصن نجمه المغربي من أطماع أرسنال وليفربول

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أياكس أزال الشرط الجزائي البالغ 26 مليون جنيه إسترليني من عقد زياش، عند تجديده.
وكان زياش هدفا لليفربول وأرسنال، خاصة في ظل تألقه مع فريقه الهولندي، ومساهمته في تتويجه بالثنائية المحلية والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد الإطاحة بريال مدريد ويوفنتوس.
وأبدى مدرب أرسنال، أوناي إيمري، والمدير الفني لليفربول، يورغن كلوب، اهتمامهما بالنجم المغربي الشاب، خاصة الأول الذي أشاد بإمكانياته سابقا.
وأعلن أياكس في وقت سابق، تمديد عقد حكيم زياش إلى عام 2022، ومن المتوقع أن يغالي أياكس في مطالبه المادية، حال رغبة أي ناد في ضم زياش، بعد إزالة الشرط الجزائي من عقده
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