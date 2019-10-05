المؤتمر اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻳﻬﺎﺟﻢ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻳﻌﺘﺰم ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻪ

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ﺃﻋﻠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺭﻓﻀﻪ ﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺩ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺑﺄﻳﻠﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺰﺍﺩ ﺍﻟﻌﻠﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ،ﻭﻫﺪﺩ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﺒﺎﻥ بحسب ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻥ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ، ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﺢﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔﺗﺨﺎﻁﺐ ﺟﺬﻭﺭ ﺍﻻﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ.
ﻭﺍﺭﺩﻓﺖ ﺣﻜﻮﻣﺘﻨﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ،ﺁﺛﺮﺕ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻣـﺎﻡ ﺑﺪﻏﺪﻏﺔ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺑﻤﻌﺮﻛﺔﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻻﻧﺼﺮﺍﻓﻴﺔ، ﻭﺫﺭ ﻟﻠﺮﻣﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻭﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻟﻬﺎ.
ﻭﻫﺎﺟﻢ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺒﻴﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺍﺟﺎﻧﺐ ﻟﺸﺮﺍﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﻭﻻﺭ، ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻫﺬه ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ، ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ، ﻭﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻧﻪﻟﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﺬﺏ ﺍﻱ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻟﺸﺮﺍﺋﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻌﻴﺶﺃﻭﺿﺎﻋﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﺴﺎءﻝﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺮﺑﻚ ﻟﺸﺨﺺ ﻳﺪﺭﻙ ﺣﺠﻢ ﻭﺷﻜﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺍﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎﺳﺮﺓ.
ﻭﺟﺪﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎءﺓ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻟﻸﻣﺎﻡ، ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺭﻓﻌﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓﻭﺻﻮﻻ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ،ﻭﺍﺳﺘﺪﺭﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻗﺎﺋﻼ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔﺃﺑﺖ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻤﻀﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﻬﺎ، ﻭﺍﺳﻔﺎﻓﻬﺎ، ﻭﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺤﺰﺑﻴﺔﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﻁﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻦ..ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔ ﺍﻗﺼﺎءﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﺍﺭﺩﻑ ﻧﺤﻦ ﺟﺰء ﻣﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﺤﻴﺔ، ﻭﻋﻀﻮﻳﺘﻨﺎ ﺗﻤﺘﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﺑﻮﻉ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻻﻳﻨﻜﺮ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﻣﻜﺎﺑﺮ .
ﻭﺑﻌﺚ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺍﺭﺩﻑ ﻭﻧﻘﻮﻝﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﻓﻴﻨﺎ ﺿﻌﻔﺎ، ﺃﻥ ﻫﻴﻬﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ ﻣﺎﺿﻴﺔ، ﻗﺎﺻﺪﺓ،ﻭﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻜﻞ ﻏﺎﻝ ﻭﻧﻔﻴﺲ.ﻭﻧﺼﺢ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﻳﻈﻦ ﻓﻴﻪﺧﻴﺮﺍ، ﻭﺧﺎﻁﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺎ ﻫﻜﺬﺍ ﺗﻮﺭﺩ ﺍﻹﺑﻞ ﻭﺍﻷﺟﺪﺭ ﺍﻥ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻗﻤﺔ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺟﺎﺩﺓ ﺑﻌﻴﺪﺍﻋﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻫﻢ ﺃﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﺎﺑﺮﺓ ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﻣﻐﺒﺔﺫﻟﻚ ﻻﻧﻬﺎ ﻻﺗﺆﺧﺮ ﻭﻻ ﺗﻘﺪﻡ، ﻭﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻧﺤﻮ ﻫﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﺖ ﻭﻋﺪﻡﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ .ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻓﺼﻴﻞ ﺃﺻﻴﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻌﺐ ،ﻭﺍﻛﺪ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﻪﻟﻤﺎ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺠﻨﻴﻮﺍﻟﺠﻮﺭ، ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺃﻯ ﺍﻧﻪ ﻳﺰﺭﻉ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ، ﻭﻳﺒﺚﺭﻭﺡ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﺺ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ .