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ضبط شبكة تتحصل الايرادات الخدمية

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 05-أكتوبر-2019

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ضبط شبكة تتحصل الايرادات الخدمية

كشفت محلية شيكان بشمال كردفان، عن ضبط شبكة إجرامية تنشط في الاحتيال على عدد من المواطنين في أحياء بمدينة الأبيض بتحصيل الإيرادات الخاصة بالخدمات الصحية، وأشارت الى تدوين بلاغ جنائي في مةاجهة الشبكة بقسم شرطة الابيض غرب.

 

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وأوضح المدير التنفيذي لمحلية شيكان عصام محمد محمد صالح ان آخر الممارسات التي تم من خلالها ضبط الشبكة الاجرامية كانت في قطاع السلام والتضامن بوحدة ادارية الابيض جنوب.

 

 

ولفت الى ان معلومات وردت تفيد بحسب آخر لحظة بان هناك اشخاصاً يقومون بتحصيل مبلغ “20” جنيهاً بحجة رسوم صحية وانهم يتبعون الادارة الصحية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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