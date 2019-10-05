والي الجزيرة: (كان مشينا بيت بكاء يهتفوا مدنياوو)

قال والي الجزيرة المكلف، اللواء الركن أحمد حنان احمد صبير، ان مشروع الجزيرة يحتاج لقرار سيادي حتى يعود لسيرته الأولى، وأضاف امكانية عودة المشروع سهلة بارجاع اصوله، في وقت كشف عن تعاون كبير مع قوى والتغيير.

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وقال صبير:”في ناس من قوى التغيير شغالين معانا شغل ممتاز”، ولكن أقر بوجود استفزازات من البعض، وقال: “نحن كان مشينا بيت بكاء نشيل فاتحة في زول بيكورك ليك “مدنياووو”.

وقطع صبير بانهم ليسوا بطلاب سلطة حتى يتمسكوا بها, واعترف بانه لاول مرة يدخل مكتب والي, وتابع بحسب صحيفة آخر لحظة، من مصلحتنا تبقى حكومة مدنية ونتعاون مع مكونات الحرية والتغيير في مصلحة وخدمة اهلنا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)