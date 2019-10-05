جريمة اغتصاب وقتل طفلة تهز القضارف

اهتزت ولاية القضارف أمسعلى وقع جريمة مروعة انتهكت براءة طفلة لم تتخطى الاربع سنوات من عمرها، حيث اقتيدت الطفلة، من امام منزلهم باحد احياء الولاية نهار امس الخميس, وتعرضت لجريمة اغتصاب وقتل بشعة هزت المجتمع, منذ ان خرجت وفقدت.

وخرج الجميع بحثا عنها في اقسام الشرطة المختلفة وحماية الاسرة والطفل ولم يوجد لها اثر طوال ليلة البارحة.

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وفي الحادية عشر من صباح أمس، وسط ذهول وصدمة الجميع وبحسب صحيفة آخر لحظة عُثر الطفلة مقتولة على جانب الطريق على بعد مسافة وامتار من منزل ذويها.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)