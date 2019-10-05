مصر تُطالب بتدخل طرف دولي رابع في مُفاوضات سد النهضة

طَالَبت مصر بدخول طرف دولي رابع وسيطاً في المباحثات الثلاثية مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة. وانطلقت بالخرطوم أمس، المُفاوضات بين وزراء الري في الدول الثلاث لمُناقشة قواعد تشغيل سد النهضة وملء البحيرة.

ووفقاً لمصادر أمس، إنّ الجانب المصري طالب بدخول طرف دولي رابع في المُفاوضات عقب بيانٍ للبيت الأبيض دَعَت فيه الولايات المتحدة الأطراف الثلاثة لبذل جُهُود حسنة النية للتوصُّل إلى اتّفاقٍ مُستدامٍ يُحقِّق تبادُل المنفعة في التنمية الاقتصادية والازدهار.

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وأوضح وزير الري والموارد المائية ياسر عباس بحسب صحيفة الصيحة، عقب الجلسة الافتتاحية، أنّ الاجتماع مُواصلة لاجتماع اللجنة الفنية الوطنية بين السودان وإثيوبيا ومصر لبحث مُقترحات الدول بشأن الملء الأول والتشغيل لسد النهضة، وأكّد أنّ اللجان الوطنية التي بدأت اجتماعاتها منذ يوليو 2018م مُناط بها وضع أُسسٍ للملء والتشغيل، وقال إنّ الاجتماعات أحرزت الكثير من النجاحات في دراسة بعض السيناريوهات، بجانب مُواصلة مُباحثاتها المُشتركة. فيما يختتم الاجتماع اليوم السبت.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)