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هروب مرضى من مسشتفى صحة نفسية بالخرطوم

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 05-أكتوبر-2019

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هروب مرضى من مسشتفى صحة نفسية بالخرطوم

 

أدى الإهمال بمستشفى للأمراض النفسية والعصبية إلى هروب عدد من المرضى على نحو مفاجئ.

 

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وقال والد أحد المرضى في تصريحٍ له، إنّه تفاجأ بهروب مرضاهم من المستشفى قبل أنّ يعثروا عليهم لاحقاً، ويعيدوهم من جديد.

وأشار بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن المستشفى يشهد إهمالاً كبيرًا لا سيما في توفير الرعاية الطبية والاهتمام العادي بالمرضى, وأضاف “الأبواب مفتوجة ومشرعة للدخول والخروج”.

 

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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