هروب مرضى من مسشتفى صحة نفسية بالخرطوم

أدى الإهمال بمستشفى للأمراض النفسية والعصبية إلى هروب عدد من المرضى على نحو مفاجئ.

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وقال والد أحد المرضى في تصريحٍ له، إنّه تفاجأ بهروب مرضاهم من المستشفى قبل أنّ يعثروا عليهم لاحقاً، ويعيدوهم من جديد.

وأشار بحسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن المستشفى يشهد إهمالاً كبيرًا لا سيما في توفير الرعاية الطبية والاهتمام العادي بالمرضى, وأضاف “الأبواب مفتوجة ومشرعة للدخول والخروج”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)