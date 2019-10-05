القاهرة تُسلِّم الطالب “وليد عبد الرحمن” للسلطات السودانية

أعلنت وزارة الخارجية رسمياً أمس، أنّ السلطات المصرية قد أفرجت عن الطالب السوداني “وليد عبد الرحمن حسن” المُحتجز لديها.

وقال الناطق باسم الخارجية السفير أبو بكر الصديق، إنّ الطالب غادر القاهرة ويتوقّع أن يكون قد وصل الخرطوم مساء أمس.

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وفي السياق، ذكرت مصادر ، أنّ السلطات المصرية أصدرت قراراً بتسليم “وليد” للسلطات السودانية، بعد تقنين كَافّة الإجراءات المُتّخذة حياله من جانب نيابة أمن الدولة المصرية. وأشارت المصادر إلى أن الخطوة تأتي في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي ‏تَربط بين البلدين، ‏وتَعزيزاً لأواصر التّعاوُن بين حكومتيهما والأجهزة التنفيذية، وحرصها على ترسيخ قيم التسامُح والإخوة بين شعبي وادي النيل.

وكانت السلطات المصرية، ألقت القبض على “وليد” وحقّقت معه على ذِمّة إحدى القضايا، ويتوقع أن يكون قد وصل الخرطوم مساء أمس.

وفي السياق، ذكرت مواقع إخبارية، أن أسرة الطالب “وليد”، أعلنت إطلاق سراحه، وَأَكّدَت والدته في اتّصالٍ مع (الجزيرة)، أنّهم تَمَكّنوا من الاتّصال به هاتفياً، بحسب صحيفة الصيحة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)