(أوتشا): مكافحة الكوليرا بالسودان تحتاج (20.3) مليون دولار

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية “أوتشا” بالسودان، إن الشركاء فى المجال الإنسانى بحاجة إلى “20.3” مليون دولار، للأشهر الثلاثة القادمة، لمكافحة ومنع الكوليرا فى السودان.

وكشف أن الشركاء فى المجال الإنسانى طوروا خطة لمواجهة المرض للاشهر الثلاثة القادمة، وأشار “اوتشا” في بيان له إلى استمرار ارتفاع عدد حالات الكوليرا المشتبه فيها، حيث تم الإبلاغ “226” حالة، بما فى ذلك ثمانى حالات وفاة فى ولايتى النيل الأزرق “جنوب السودان” وسنار “شمال النيل الأزرق”.

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موضحة أن وزارة الصحة الاتحادية فى السودان، طلبت تطعيم “1.6” مليون شخص بلقاح الكوليرا، فى المناطق شديدة الخطورة فى ولايتى النيل الأزرق وسنار.

وفي سياق آخر وبحسب صحيفة آخر لحظة، أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان،دعم الاتحاد مشروعات الطاقة النظيفة، في السودان, لافتة في هذا الصدد إلى المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، في محلية الرهد في شمال كردفان جنوب غربي الخرطوم، ومن ضمنه تنظيم دورة تدريبية حول تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، استفاد منها “60” شابًا وشابة، لإيجاد فرص للعمل في هذا المجال.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)