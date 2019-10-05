أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 5 أكتوبر 2019م

تصدر عن أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * حمدوك: سنقدم من أزهقوا أرواح الأبرياء للمحاكمة العادلة * عبد الحي يوسف: الحكومة الجديدة أتت لهدم الدين * هروب مرضى من مستشفى طب نفسي بسبب الإهمال * وصول الطالب السوداني المحتجز بمصر إلى الخرطوم الصيحة: * تطورات ومعلومات مثيرة بشأن سحب ملف محاكمة البشير * السلطات الإثيوبية تمنع رئيس الجبهة الثورية من دخول أراضيها * السعودية تتجه لخفض رسوم الزيارة العائلية لـ(300) ريال بدلاً من (2000) المجهر: * “حمدوك” يخصص أحد مقرات النظام السابق لأنشطة الشباب في جبرة * عبد الحي يوسف: الحكومة الجديدة أتت لهدم الدين وإثارة الفتن * “حمدوك” يتعهد بمعاقبة من أزهقوا أرواح الأبرياء في التظاهرات * الخرطوم تستعجل دخول القطارات لفك ضائقة المواصلات * الجيش يؤكد مقتل أحد منسوبيه و”السيادي” يشكل لجنة تحقيق عاجلة الجريدة: * “حمدوك” يعزي في الشهيد قصي ويتعهد بمعاقبة الجناة Advertisements * الوطني يهاجم وزير المالية ويعتزم مقاضاته * حيدر الصافي: الوثيقة الدستورية لم تعدل * في تطور جديد مصر تطالب بتدخل طرف دولي رابع في مفاوضات سد النهضة * السلطات المصرية تسلم السودان وليد عبد الرحمن آخر لحظة: * عبد الحي يوسف ينتقد دوري السيدات ويهاجم الحكومة * هروب مرضى من مستشفى صحة نفسية بالخرطوم * جريمة تهز القضارف.. اغتصاب طفلة وقتلها * السجن (5) سنوات لقيادات نقابية أدينوا بالثراء الحرام * اجتماع مشترك لـ(السيادي) و(التغيير) يبحث أحداث (تلودي) الدار: * محاميو البشير يقدمون طلب فحص ضد القاضي الذي دون اعترافاته لهذا السبب * الشيخ صقر البرزن بعد (54) عاماً جثمانه كما هو بشرق النيل * التفاصيل الكاملة لاعتداء على الفنانة ريان الساتة بكسلا * بالصورة والقلم.. المحكمة تردع المتخصص في نهب النساء بالبراحة * الطالب السوداني المعتقل بالقاهرة يعود أمس و”الدار” في استقباله بالمطار * عبد الحي يوسف يفتح النار على الحكومة بسبب الرياضة النسائية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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