الطالب وليد عبدالرحمن يصل الخرطوم بعد إفراج السلطات المصرية عنه

وصل وليد عبد الرحمن الطالب السوداني الذي اعتقله السلطات المصرية إلى الخرطوم الجمعة (4 أكتوبر 2019م).

استقبل الطالب العائد العشرات في مطار الخرطوم، إلى جانب أفراد أسرته.

وكانت الخارجية السودانية، قد استدعت الأحد الماضي، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى، على خليفة اعتقال الطالب.

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وكانت أسرة وليد فوجئت بظهور ابنها في برنامج الإعلامي المصري عمرو أديب بقناة mbc مصر، وهو يتحدث عن القبض عليه في أثناء ذهابه إلى ميدان التحرير، بالتزامن مع المظاهرات التي اندلعت في عدد من المناطق ضدّ النظام المصري.

لكن خال الطالب وليد، واسمه محيي الدين أبو الزاكي، نفى مشاركة ابنهم في المظاهرات ضدّ النظام المصري، مؤكّداً أن وليد ذهب إلى القاهرة يوم الثامن والعشرين من أغسطس/آب الماضي، لدراسة اللغة الألمانية في معهد جوته، لأن القبول متوقف في فرع المعهد بالخرطوم.

وأكّد أبو الزاكي لـTRT عربي، أن ابنهم وليد لا ينتمي إلي أي تيار سياسي أو آيديولوجي، لا في السودان ولا في خارجه، منوهاً بأن وليد كان ضمن المشاركين في المظاهرات ضدّ نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وهو ما ينفي مزاعم السلطات المصرية حول انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

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