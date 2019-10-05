اليوم .. رئيس الوزراء في زيارة الى الامارات

يتوجه رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، اليوم السبت الى العاصمة الاماراتية ابو ظبي في ثاني زيارة له الى دولة عربية عقب زيارة مصر منذ تولي رئاسة الحكومة الانتقالية في البلاد .

وفي وقت سابق، تلقى حمدوك دعوة من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، لزيارة الإمارات حيث تضمنت الدعوة لـ”تبادل وجهات النظر ومناقشة المصالح المشتركة التي تهم كلًا من السودان والامارات”.

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