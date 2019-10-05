شاهد بالفيديو : لحظة وصول الطالب وليد عبد الرحمن إلى السودان بعد اعتقاله في مصر

وصل وليد عبد الرحمن الطالب السوداني الذي اعتقله السلطات المصرية إلى الخرطوم بعد أيام من تضارب الأنباء حول إطلاق سراحه من عدمه .

وأظهر بثا مباشرا على قناة الجزيرة مباشر لحظة وصول وليد واستقبال العشرات له الخرطوم.

والأحد الماضي، نظم مئات المواطنين بالعاصمة السودانية الخرطوم، وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة المصرية، للمطالبة بإطلاق سراحه.

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وكانت الخارجية السودانية، قد استدعت الأحد، السفير المصري لدى الخرطوم حسام عيسى، على خليفة اعتقال الطالب.

وقبل أيام، بث الإعلامي المصري عمرو أديب مقطعا مسجلا خلال برنامجه بفضائية خاصة يقول إنه “اعترافات لشاب سوداني يُدعى وليد عبد الرحمن حسن”، عقب اعتقاله لاتهامه بالمشاركة في إعداد مظاهرات مخالفة للقانون.

والاعتقالات والاعترافات التي بثت على تليفزيونات محلية ضمت متظاهرين آخرين، وجاءت بعد أيام من مظاهرات تطالب برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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