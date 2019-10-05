تفاصيل محاولة قتل مدير الادارة القانونية لـ”زيرو فساد”

تعرض مدير الإدارة القانونية لمنظومة (زيرو فساد) المحامي د. معتصم طه محمد أحمد لمحاولة قتل من مجهولين ليلة (الخميس) امام منزله بالثورة الحارة 29 .

وكشف المحامي د.معتصم طه، لـ ( تاسيتي نيوز) تفاصيل محاولة القتل قائلًا : “انه تمت مطاردته من قبل سيارة (اكسنت) مضلعةً اختفت بعد ان اصبح قريبا لمنزله.

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واضاف د.معتصم طه: بعد ان توقفت امام منزلي ظهر مجهولان على (موتر) واطلقا النار على السيارة ولاذا بالفرار .

واكد المحامي عدم اصابته باذى، وتم تدوين بلاغ جنائي في قسم شرطة غرب الحارات بالثورة مشيرً لالى انه تعرض لتهديد غير مباشر من قبل افراد، مؤكدا عدم اتهامه لاي شخص او جهة .

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