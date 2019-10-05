فيديو: ظهور اهرامات السودان في أغنية عمرو دياب في عشق مصر كلمات شاعر سعودي تشعل ضجة على السوشيال

إندهش رواد التواصل الإجتماعي في السودان من ظهور أهرامات البجراوية السودانية في الفيديو الخاص بأغنية للفنان المصري عمرو دياب.

الأغنية من كلمات السعودي تركي آل الشيخ والتي نشرها عبر قناته على Youtube غناء الفنان عمرو دياب “أنا بعشقك يا مصر”، ومن ألحان روزام، وصمم الفيديو محمود الحسن.

وكتبت الإعلامية السودانية رفيدة ياسين (عمرو دياب فنان كبير ومن حقه يغني أغنية في عشق مصر بس يستخدموا فيها صور أهرامات البجراوية السودانية ليه؟ في لقطة كاتبين عليها يا مصر المنى

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