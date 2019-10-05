مبارك الفاضل: الحرية والتغيير تشهد خلافات حادة

شن رئيس حزب الامة، مبارك الفاضل هجوما لاذعا على قوى الحرية والتغيير .

وقال مبارك الفاضل ان قو التغيير تعاني من خلافات حادة خاصة حاملي السلاح الذين يختلفون حول منبر التفاوض مضيفًا الى ان الحركات المسلحة ترغب في ان يكون منبر التفاوض في اديس أبابا وليس جوبا .

واضاف الفاضل في منتدى كباية شاي بصحيفة التيار: “نحن الان نستبدل تمكين بتمكين من خلال تمكين منسوبي الحرية والتغيير في موسسات الدولة في اشارة الى سياسة التمكين التابعة للاخوان.

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