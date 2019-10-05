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تعليق خدمات القطارات بهونج كونج بسبب عمليات تخريب

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أعلنت شركة إم.تي.أر المسؤولة عن تشغيل السكك الحديدية في هونغ كونغ تعليق كل الخدمات اليوم السبت بسبب ما وصفته بعمليات ”تخريب خبيثة“ في الوقت الذي اندلعت فيه احتجاجات عنيفة عبر تلك المدينة التي تحكمها الصين عقب إعلان الحكومة حالة الطوارئ.

وقالت الشركة إنها تدين بشدة كل التصرفات غير القانونية وغير المسؤولة للمحتجين الذين هاجموا موظفي السكك الحديدية وخربوا مرافقها.

وتأتي هذه الخطوة بعد ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة والتي أدت إلى سقوط هونغ كونغ في براثن أسوأ ازمة سياسية لها منذ عشرات السنين.

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