تعليق خدمات القطارات بهونج كونج بسبب عمليات تخريب

وقالت الشركة إنها تدين بشدة كل التصرفات غير القانونية وغير المسؤولة للمحتجين الذين هاجموا موظفي السكك الحديدية وخربوا مرافقها.
وتأتي هذه الخطوة بعد ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة ضد الحكومة والتي أدت إلى سقوط هونغ كونغ في براثن أسوأ ازمة سياسية لها منذ عشرات السنين.
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