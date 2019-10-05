البيت الأبيض: ملتزمون بتقديم وثائق بشأن قضية أوكرانيا

أكد البيت الأبيض السبت، على أنه ملزم بتقديم وثائق بشأن قضية أوكرانيا بموجب أمر من الكونغرس.

في التفاصيل، أصدر الزعماء الديموقراطيّون الذين بدأوا في الكونغرس الأميركي تحقيقاً لعزل الرئيس دونالد ترمب، الجمعة مذكّرةً رسميّة تُلزم البيت الأبيض بأن يُسلّمهم بحلول 18 تشرين الأوّل/أكتوبر وثائق تتعلّق بقضيّة الاتّصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني.

وكتب هؤلاء في بيان "لقد رفض البيت الأبيض التعاون، أو حتّى الردّ على طلبات متعدّدة من لجاننا، لتسليم وثائق بشكل طوعي".

ترمب: لا أعلم

بدوره، كان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن الجمعة، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيتعاون مع الكونغرس في التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون، سعياً إلى عزله.

وصرح ترمب لصحافيين في البيت الأبيض "لا أعلم، هذا يتوقف على المحامين". وهدد الديمقراطيون بأن يجبروا البيت الأبيض الجمعة على تزويدهم بوثائق يحتاجون إليها في التحقيق.

فيما أعلن البنتاغون، الخميس، استعداده للتعاون مع الكونغرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترمب، المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا كورقة ضغط على كييف لغايات انتخابية.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، في مؤتمر صحافي: "اليوم، أمَرَ المجلس القانوني في الوزارة جميع مكاتب وزارة الدفاع بتسليمه كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة، من أجل أن تتم أرشفتها ومراجعتها".

كذلك أوضح المتحدث أن هذا القرار اتخذ كإجراء استباقي وليس بضغط من الديمقراطيين في الكونغرس الذين يجرون تحقيقاً لعزل الرئيس. وأضاف "أنا أفهم أن هذه ممارسة شائعة نسبياً عندما يكون هناك اهتمام كبير من الكونغرس أو المفتش العام بإحدى القضايا: الوزارة تتخذ إجراءات استباقية لضمان توافر البيانات. بالنسبة إلي، إنه إجراء روتيني، ولكنه استباقي".

أوكرانيا.. القضاء يفتح ملفات بايدن

من جهة أخرى، أعلن النائب العام الأوكراني، الجمعة، أن مكتبه يراجع عدداً من الملفات المرتبطة بمجموعة الغاز "بوريسما"، التي كانت لفترة على صلة بابن نائب الرئيس الأميركي السابق، جو بايدن، في وقت يشتبه بأن الرئيس دونالد ترمب ضغط على كييف في هذه القضية، سعياً لتحقيق مكاسب سياسة.

وقال النائب العام روسلان ريابوشابكا للصحافيين "نجري تدقيقا في القضايا التي أشرف عليها في السابق مكتب المدعي العام". وأضاف "نراجع كل الملفات التي أغلقت (...) لاتخاذ قرار حول قانونية ذلك"، مشددا على أن هذه الملفات لا تعني على ما يبدو ابن جو بايدن.

وذكرت السلطات الأوكرانية في وقت سابق أن التحقيق في شركة الغاز بوريسما يركز على فترة ما قبل انضمام هانتر بايدن إلى مجلس إدارة الشركة.