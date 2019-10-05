الإنتر واليوفي.. لماذا تلك المباراة تاريخية؟

من المنتظر أن يدخل ديربي إيطاليا بين إنتر ميلان وضيفه يوفنتوس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الكالتشيو، تاريخ الكرة الإيطالية كأعلى مباراة تحقيقا للإيرادات، حسب تقارير صحفية.

ووفقا لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، من المتوقع أن تكون مقاعد المباراة التي ستقام على ملعب جوزيبي مياتزا مكتملة العدد بحضور يفوق 75 ألف متفرج.

المواجهة الـ 236 بين الفريقين من المتوقع أن تحقق أكثر 6.5 مليون يورو من إيرادات بيع التذاكر فقط، وهو رقم قياسي لم يتحقق في أي مباراة أقيمت في إيطاليا من قبل ليس فقط على صعيد دوري الدرجة الأولى "سيريا آ" ولكن في دوري الأبطال أيضا.

الصحيفة الإيطالية أوضحت أن هناك أكثر من 100 جنسية وأكثر من 500 من روابط محبي الناديين من مختلف بلدان العالم، ستكون متواجدة في المدرجات، مشيرة إلى أن 20% من التذاكر بيعت لأشخاص من خارج إيطاليا.

ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 40 محطة ستقوم بنقل المباراة إلى أكثر من 200 دولة حول العالم.

ويشهد الدوري الإيطالي هذا العام منافسة قوية بين إنتر واليوفي، مع تمكن رجال المدير الفني الجديد لإنتر أنطونيو كونتي (الأسبق لليوفي) من تحقيق الفوز في أول 6 مباريات محققين العلامة الكاملة ومتفوقين على يوفنتوس، البطل المواسم الثمانية الأخيرة، بنقطتين.