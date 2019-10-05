قبل عرض فيلمها الجديد Maleficent 2.. أنجلينا جولى فى كامل أنوثتها

خضعت الممثلة العالمية انجلينا جولى، لجلسة تصوير جديدة لمجلة Madame Figaro، والتى استحوذت فيها على الغلاف الرئيسي للمجلة بمجموعة من الصور الجديد التى أبرزت كامل اناقتها وانوثتها، وتستعد جولى لطرح فيلمها الجديد Maleficent: Mistress of Evil المقرر عرضه يوم 16 أكتوبر المقبل فى دور العرض السينمائى بجميع انحاء العالم.

ويعد فيلم النجمة أنجلينا جولى Maleficent: Mistress of Evil، تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، وحقق إيرادات وصلت إلى 759 مليون دولار أمريكى، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى، إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.