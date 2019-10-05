موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتى فى الدورى الإنجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 21 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 14 نقطة.
ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الثامن على التوالي لتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي إلى 8 نقاط أملاً في تعثره أمام وولفرهامبتون في المباراة التي تجمعهما الاحد بملعب "الاتحاد"، فيما يسعى ليستر سيتي لمواصلة صحوته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي وإنتزاع مركز الوصافة مؤقتاً من السيتي.
ويراهن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو في فك طلاسم دفاع ليستر سيتي، بعدما ساهم مثلث ليفربول الهجومي في تسجيل 27 هدفاً بمختلف البطولات هذا الموسم، حيث سجل ساديو ماني 7 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، وأحرز محمد صلاح 6 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى، بينما سجل فيرمينو 3 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.
ولن تكون مهمة ليفربول في تحقيق الفوز على ليستر سيتي "سهلة"، حيث سيواجه "الثعالب" أصحاب أقوى دفاع الدوري الانجليزي بعدما اهتزت شباكهم خمس مرات فقط مثل ليفربول، كما لم يتذوق الفريق مرارة الهزيمة سوى مرة واحدة أمام مانشستر سيتي.
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