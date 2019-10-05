أسرار خطيرة.. ما مستجدات "البشير" وحزبه؟

هناك عدد من الأحداث التي شهدتها البلاد خلال الساعات الأخيرة بشأن الرئيس السابق عمر البشير وحزبه المؤتمر الشعبي السوداني.

فأعلن قاضي المحكمة الخاصة للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، الصادق عبدالرحمن الفكي، تأجيلًا مفاجئًا للجلسة المقررة اليوم السبت إلى وقت لاحق، فيما لقيت دعوة وزير المالية إبراهيم البدوي، الخاصة ببيع ممتلكات حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقًا)، المُصادرة في مزاد علني، وتخصيص العائد لدعم موارد الدولة، ترحيبًا واسعًا.

وأكدت مصادر سودانية مطلعة تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول، عمر حسن البشير، التي كانت مقررة السبت .

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، إن جلسة محاكمة البشير تأجلت بناء على طلبات الفحص التي قدمها الدفاع إلى المحكمة في الجلسة الماضية ورفضت.

وكانت هيئة الدفاع تقدمت، الأربعاء، بطلب فحص وفقا لنص المادة (188) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم.

وتتعلق طلبات الفحص بإعادة تلاوة ورقة الاتهام على موكلها البشير بعد التعديل، مستندة في طلبها على أحكام المادة 147/2 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 م.

كما أكدت هيئة الدفاع أن الاتهام الذي وجهته المحكمة لموكلهم تحت نص المادة (6 ج) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، جاءت مطلقة وغير محدودة العناصر.

وقال مصدر قانوني إن هيئة الدفاع عن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، تحاول كسب الوقت بتقديم بعض الطلبات للمحكمة، مبينًا أنه رغم استجابة القاضي وتأجيل الجلسة المحددة، إلا أن إجراءات المحاكمة سوف تستمر بعد الفصل في الطلب المقدم من هيئة الدفاع.

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فيما طلب وزير المالية إبراهيم البدوي من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تنفيذ قرار مصادرة ممتلكات ومقار حزب المؤتمر الوطني على أن تؤول لوزارة المالية للإسهام بقيمتها في حل متأخرات وديون السودان على الصناديق وبيوت التمويل العربية

وقال وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح إن وزير المالية طلب من رئيس الوزراء تنفيذ قرار مصادرة دور وممتلكات المؤتمر الوطني مقترحا أن يتم عرضها في مزاد عالمي بالعملة الحرة على أن يخصص العائد من بيعها لصالح سداد ديون السودان في صناديق التمويل العربية وقال فيصل ” أشار وزير المالية إلى أن ديون الصناديق العربية قليلة ويمكن سدادها إذا تم تنفيذ المقترح”

وأصدر المجلس العسكري الذي تولى شؤون البلاد عقب الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير في أبريل الماضي قرارا بمصادرة مقار وممتلكات المؤتمر الوطني ومن بينها شركات ومؤسسات تتبع للحزب

وقالت مصادر أن لجنة قانونية من المؤتمر الوطني شرعت في رفع دعاوى قضائية تطالب فيها باستعادة دور الحزب ومنع مصادرتها وتجميدها . وانعقد امس أجتماع مجلس الوزراء والذي استمع إلى إحاطة من رئيس الوزراء حول مشاركته في اجتماع الجمعية للأمم المتحدة إلى جانب زيارته إلى فرنسا

ورحّب السودانيون بدعوة وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، لبيع ممتلكات حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقًا) والتي صادرتها السلطات عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بنظامه.

وعلى صعيد ذي صلة، ارتفعت الأصوات المنادية بضرورة استرجاع الأموال التي نهبها مسؤولو الحزب، وأودعوها في بنوك خارجية، خاصة أن الاقتصاد السوداني بحاجة لإعادة هذه الأموال التي بلغت في ماليزيا فقط 64 مليار دولار، بحسب مسؤول في قوى الحرية والتغيير.