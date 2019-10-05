السعودية تقرر حضور الجماهير مباراة الخضر وسنغافورة مجانا

أعلن اتحاد كرة القدم السعودى الجمعة، فتح مدرجات ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية فى بريدة مجاناً أمام الجماهير فى مباراة الخضر ونظيره السنغافورى الخميس المقبل. ويستضيف منتخب السعودية نظيره السنغافورى فى ثانى مواجهاته ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وكان المدير الفنى الفرنسى هيرفى رينارد قد أستدعى 24 لاعباً لمعسكر الأخضر فى منطقة القصيم استعداداً لمواجهتى سنغافورة وفلسطين والتى تقرر أن تقام فى رام الله بعد موافقة اتحاد الكرة السعودى. وكان منتخب السعودية قد تعادل فى الجولة الأولى أمام منتخب اليمن 2-2 ضمن مباريات المجموعة الرابعة.



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