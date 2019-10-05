بطريقة غريبة.. برشلونة يحاول إرضاء ميسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن إمكانية رحيل نجم فريق برشلونة الإسباني أنطوان جريزمان بشكل سريع عن صفوف البارسا، فى ظل علاقته المتوترة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

وفقا لموقع " 10 sport" الفرنسي، فإن برشلونة قد يستخدم نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، فى إعادة نجمه السابق البرازيلى نيمار، من باريس سان جيرمان، فى الصيف المقبل.

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن إمكانية رحيل نجم فريق برشلونة الإسباني أنطوان جريزمان بشكل سريع عن صفوف البارسا، فى ظل علاقته المتوترة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفقا لموقع " 10 sport" الفرنسي، فإن برشلونة قد يستخدم نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، فى إعادة نجمه السابق البرازيلى نيمار، من باريس سان جيرمان، فى الصيف المقبل.

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن إمكانية رحيل نجم فريق برشلونة الإسباني أنطوان جريزمان بشكل سريع عن صفوف البارسا، فى ظل علاقته المتوترة مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

وفقا لموقع " 10 sport" الفرنسي، فإن برشلونة قد يستخدم نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان، فى إعادة نجمه السابق البرازيلى نيمار، من باريس سان جيرمان، فى الصيف المقبل.

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أضاف التقرير الفرنسي، أن إدارة البارسا تسعى لإرضاء نجمها الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعودة النجم البرازيلى نيمار، خاصة وأن البرغوث الارجنتيني رفض التعاقد مع جريزمان بديلا للنجم البرازيلى للباسجى.

وكان جريزمان قد خرج بتصريحات أخيره، كشفت عن طبيعة علاقته مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عندما أكد صعوبة التواصل بينهما داخل غرفة خلع الملابس، كما أنه يواجه صعوبات فى التأقلم مع الفريق.

وانضم جريزمان الصيف الماضى قادما من أتلتيكو مدريد، بعدما دفع برشلونة قيمة الشرط الجزائي فى عقده مع الروخى بلانكوس، والمقدر بـ120 مليون يورو.

وخاض النجم الفرنسي صاحب الـ28 عاما، هذا الموسم مع الفريق الكتالونى 9 مباريات فى جميع المسابقات، سجل 3 أهداف وصنع هدفان.