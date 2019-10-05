وقالت صحيفة سبورت الكتالونية، أن نادي برشلونة قد نفى هذا الأمر شكلًا ومضمونًا وأكد أنه لم يدخل في أي مفاوضات مع جاياردو من أجل تدريب البارسا، مؤكدة أن برشلونة سعيد بالنتائج التي يحققها رفقة إرنستو فالفيردي في هذه الفترة تحديدًا، خاصة بعد الفوز على إنتر ميلان بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.
الجدير بالذكر، جاياردو بعد واحد من أنجح المدربين في تاريخ نادي ريفير بليت، حيث نجح في أن يحقق للفريق 10 ألقاب خلال 5 سنوات فقط، كان أخرها وأهمها لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس على حساب الغريم التقليدي بوكا جونيورز بعد نهائي السوبر كلاسيكو في العام الماضي.
وفي هذا الموسم، يبدو أن جاياردو قد أصبح قريب للغاية من بلوغ النهائي مرة أخرى، وذلك بعدما وصل إلى دور نصف النهائي، ونجح في الإنتصار في لقاء الذهاب في السيمي فاينال بهدفين مقابل لاشيء على حساب غريمه بوكا جونيورز.
كانت هذه تفاصيل خبر أول رد رسمي من برشلونة عن حقيقة مفاوضاته مع مدرب ريفير بليت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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