أمريكا تقدم 5ملايين دولار مكافأة للقبض على أبو وليد الصحراوي.. فمن هو؟

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، عن تقديم مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار للحصول على معلومات أو تحديد موقع المدعو عدنان أبو وليد الصحراوي، وهو عضو سابق في جبهة ”البوليساريو“ أصبح قائداً لتنظيم داعش ”الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى“.

وذكر بيان للخارجية الأمريكية أن هذا التنظيم أعلن مسؤوليته عن نصب كمين لدورية أمريكية نيجيرية مشتركة في شهر أكتوبر 2017 بالقرب من قرية تونغو تونغو بالنيجر، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، أن (برنامج المكافآت من أجل العدالة) التابع لوزارة الخارجية يعرض أيضا مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة أي شخص، في أي بلد، قد يكون ارتكب أو تآمر أو ساعد أو شجع على نصب هذا الكمين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت ”جماعة الدولة الإسلامية بالصحراء الكبرى“ ضمن القائمة السوداء كمنظمة إرهابية أجنبية، كما تم وضع زعيمها أبو وليد على قائمة الإرهابيين العالميين.

وانضم المدعو أبو وليد، وهو عضو سابق في ”جيش التحرير الشعبي الصحراوي“ التابع لجبهة ”البوليساريو” المطالبة باستقلال الصحراء، إلى التنظيم الجهادي ”حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا“، والتي كان المتحدث باسمها خلال الحرب في مالي.

وبعد مضي حوالي سنتين على اندماج ”حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا“ مع ”حركة الموقعين بالدم“ التي يقودها مختار بلمختار، لتشكيل تنظيم (المرابطون)، أعلن أبو وليد في شهر مايو عام 2015 أن فصيله بايع تنظيم ”داعش“ وأطلق على نفسه اسم ”الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى“.