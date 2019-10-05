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لقاءات خارجية للحزب بشأن رفع السودان من قائمة الإرهاب – المركز السوداني للخدمات الصحفية

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مصدر الخبر / المركز السوداني للخدمات الصحفية 0 تبليغ

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الخرطوم (smc)
أكد الحزب الإتحادي الأصل أن مشاركة رئيس مجلس الوزراء د. حمدوك في إجتماعات الأمم المتحدة مؤخراً سيكون لها مدلولات ومؤشرات إيجابية في رفع إسم السودان من قائمة الإرهاب.
وقال مالك درار مقرر قطاع التنظيم بالحزب في تصريح لـ(smc) أن الإجتماعات واللقاءات التي أجرتها قيادة الحزب بالخارج والتي شملت منظمات المجتمع الدولي تم من خلالها مناقشة قضية رفع إسم البلاد من قائمة الإرهاب، مشيراً إلي ضرورة مشاركة الجميع في المساهمة في تحسين الإقتصاد بصورة عامة ومعاش الناس بصورة خاصة، مؤكداً إن الثورة التي إستطاعت أن تقتلع النظام البائد تستحق أن تُكافأ برفع إسم السودان من قائمة الإرهاب.
وأوضح درار أن الفترة المقبلة تتطلب عمل ملموس وواقعي تجاه قضايا السلام، ورفع المعاناة عن المواطنين.

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