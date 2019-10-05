القضارف : ماراثون نسوي لدعم التعايش السلمي

القضارف : باج نيوز

نظَّم تجمع طالبات القضارف، وسط حضور كبير، ماراثون (التعايش السلمي)، بمشاركة واسعة للنساء من كل ألوان الطيف ومختلف الأعمار.

وانطلق الماراثون من “صينية السوق الشعبي” حتى “صينية الفرات” بسوق مدينة القضارف، وقال تجمع الإعلاميين السودانيين بولاية القضارف، إن (93) متسابقة شاركن في المسابقة، وأشار إلى أن الفعالية حظيت بحضور واسع خاصة من الجانب النسوي.

وأكد تجمع الإعلاميين في بيان صحفي اطلعت عليه (باج نيوز) استمرار الأنشطة والبرامج والأعمال التي تدعم التعايش السلمي، وتعزز السلم الاجتماعي، منوها إلى أن القضارف ظلت تتميز بنسيج اجتماعي متماسك.

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