اجتماع مكاشفة في الهلال بين اللاعبين

الخرطوم: باج نيوز

نفذّ الهلال مساء اليوم”الجمعة” تدريبًا بملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” تحت إشراف الجهاز الفني الذي يقوده صلاح أحمد آدم والطاقم المعاون، شارك فيه كلّ اللاعبين.

وسبق التدريب اجتماع مكاشفة بين اللاعبين، بحسب الموقع الرسمي لنادي الهلال، وذلك على خلفية الخسارة المفاجئة أمام هلال كادوقلي بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري الممتاز.

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وركّز صلاح أحمد آدم على تمارين التكتيك واللياقة البدنية.

من جانبه، ستغادر بعثة الهلال غدًا”السبت” إلى مدينة عطبرة، تأهبًا لخوض مباراة الأمل عطبرة المقرّر لها الأحد القادم.

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