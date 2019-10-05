الهندي يدافع عن مواقف الاتحادي ويرفض إدانته

الخرطوم :شذى الشيخ

دافع رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المسجل الشريف صديق الهندي عن مواقف الحزب ورفض إدانته بموجب مشاركة تيار داخله مع النظام المخلوع ، وبرر ذلك بأن الحزب لم يتخذ أي قرار حزبي مؤسسي خاصة في الفترة ما بعد 2010م ، وقال في حوار للجريدة : الحزب لم يفوض أي أحد لتمثيله، والاتحاديون الذين شاركوا النظام غير محسوبين عليه وليس هناك مايدين الحزب واذا كانت هنالك إدانة تسجل ضد المشاركين لأن قرار المشاركة كان قرار مجموعة موالية للنظام المخلوع.

وراهن الهندي على مقدرة الإتحاديين على الفوز في الإنتخابات القادمة واشترط لتحقيق ذلك توحد الاتحاديين وإعادة تحديث برامجهم ومؤسساتهم وأردف: اذا توحد الاتحاديون واذا أعادوا برمجة أنفسهم واجروا تحديثاً للبرامج والمؤسسات ولاداراتهم تظل لديهم فرصة كبيرة جداً، لدينا قواعد اتحادية وقادرة على إثبات ذاتها حتى تنال نصيبها في الانتخابات القادمة.

وفي رده على سؤال حول بروز قوى جديدة عقب الثورة يمكن أن تخصم من رصيد الحزب الاتحادي بالانتخابات القادمة قال: (كل انسان يأخذ القدرو ونحن كاتحاديين أمامنا فرص ضخمة جداً في الانتخابات).

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