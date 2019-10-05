وفي وقت سابق، دعا الصدر، كتلة نواب سائرون في البرلمان بزعامته، إلى تعليق عضويتهم في المجلس.
وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر إن ذلك "يستمر حتى صدور برنامج وزاري يرضي الشعب والمرجعية الدينية".
وطالب الصدر الكتل البرلمانية الأخرى، إلى أن تحذو حذو كتلة "سائرون".
وتشهد بعض المحافظات العراقية مظاهرات منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية، والفساد في البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر الصدر يدعو إلى استقالة الحكومة وإلى انتخابات مبكرة في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.