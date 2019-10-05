نتائج الوظائف تقفز بالأسهم الأمريكية

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 370.95 نقطة، أو 1.42%.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقاً 41.38 نقطة، أو 1.42%، في حين أغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 110.21 نقطة، أو 1.4%.
ولكن المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على خسائر بتراجع داو جونز 0.93%، وناسداك 0.46%، وستاندرد آند بورز 0.34% على امتداد الأسبوع.
وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز500 ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر.
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