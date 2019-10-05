نتائج الوظائف تقفز بالأسهم الأمريكية

قفزت بورصة وول ستريت، الجمعة، بعد نمو معتدل للوظائف في الولايات المتحدة في سبتمبر(أيلول) المضي، خفف من حدة سلسلة بيانات اقتصادية ضعيفة هذا الأسبوع، ألهبت الأسواق وغذت مخاوف من انزلاق أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعاً 370.95 نقطة، أو 1.42%.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقاً 41.38 نقطة، أو 1.42%، في حين أغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعاً 110.21 نقطة، أو 1.4%.

ولكن المؤشرات الثلاثة تنهي الأسبوع على خسائر بتراجع داو جونز 0.93%، وناسداك 0.46%، وستاندرد آند بورز 0.34% على امتداد الأسبوع.

وسجل المؤشران داو جونز وستاندرد آند بورز500 ثالث أسبوع على التوالي من الخسائر.