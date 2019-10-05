إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات محاذية لغزة

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه ”تم تفعيل صفارات الإنذار في كيسوفيم، على الحدود مع جنوب قطاع غزة، وإن التفاصيل قيد المراجعة“.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلي، أن عملية الإطلاق من قطاع غزة تمت، لكن الصاروخين لم يعبرا السياج، وانفجرا داخل قطاع غزة بالقرب من السياج.
وأكدت مصادر فلسطينية، حدوث انفجار في الجانب الفلسطيني على الحدود، قرب مستوطنة كيسوفيم الإسرائيلية، في إشارة لانفجار الصاروخين داخل حدود القطاع.
وعادة ما ترد فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة، على حوادث استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين على حدود القطاع، خلال مسيرات العودة وكسر الحصار، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وإصابة أكثر من 50 آخرين على حدود القطاع.
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