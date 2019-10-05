العراق ترفع حظر التجوال عن بغداد ابتداء من الخامسة صباحا

وتفرض السلطات الأمنية حظرا للتجوال التام في بغداد منذ صباح الخميس، مخيرة المحافظين باتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم.
ويأتي فرض حظر التجول في العاصمة بغداد بعد اندلاع احتجاجات وتظاهرات في عدة مدن عراقية ترافقت مع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى تظاهرات احتجاجية منذ الثلاثاء الماضي، تعرض خلالها المتظاهرون إلى إصابات نتيجة استخدام "القوة المفرطة" من قبل القوات الأمنية من أجل تفريقهم، فيما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن مقتل أكثر من 48 متظاهرا وإصابة 2029 بينهم أفراد من قوات الأمن منذ انطلاق التظاهرات في العراق.
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