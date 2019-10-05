وأكدت الصحيفة أن عمدة مدينة هايكو، تشانغ تشي، البالغ من العمر 58 عاما، لديه مجموعة من العقارات الفاخرة، وسيواجه عقوبة الإعدام إذا ثبتت إدانته "بجرائم اقتصادية".
وتم التحقيق مع تشي من قبل لجنة الرقابة الوطنية، حيث عثرت في منزله على 13.5 طن من الذهب.
ويظهر مقطع فيديو صوره المحققون وهم يتفحصون المكان كومة عملاقة من الذهب، بعضها يمتد من الرفوف إلى الأرض.
وعثرت السلطات على أكوام من العملات النقدية التي تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات في منزل السياسي في الحزب الشيوعي، ويختلف نوع العملات من الدولار إلى اليوان الصيني واليورو.
وكان تشي سكرتير لجنة الحزب الشيوعي في هايكو، عاصمة مقاطعة هاينان التي يبلغ عدد سكانها نحو 9 ملايين نسمة. وكان أيضا عضوا في اللجنة الدائمة لمقاطعة هاينان.
وتم تجريد العمدة السابق من منصبيه من قبل لجنة فحص الانضباط التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تضبط 13 طن ذهب و37 مليار دولار داخل قبو منزل لعمدة مدينة هايكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.