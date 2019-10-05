قضية عزل ترامب.. طلب هام من الديمقراطيون لـ"بينس "

طالب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي نائب الرئيس، مايك بينس، بتقديم وثائق متعلقة بالاتصالات مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأمهل رؤساء 3 لجان في مجلس النواب بينس حتى 15 أكتوبر ليقدم الوثائق حول لقائه مع الرئيس الأوكراني يوم 1 سبتمبر الماضي، والاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترامب وزيلينسكي يوم 25 يوليو الماضي.

وتعليقا على مطالبة الديمقراطيين، قالت كاتي والدمان، المتحدثة باسم نائب الرئيس الأمريكي، إن هذا المطلب "لا يبدو جديا".

يذكر أن رئيسة مجلس النواب أعلنت بدء النظر في إمكانية عزل دونالد ترامب عن منصب الرئاسة على خلفية اتهامات له بممارسة الضغط على الرئيس الأوكراني لتحقيق مصالح سياسية خاصة به.

ويتهم الديمقراطيون ترامب بأنه طلب من زيلينسكي فتح تحقيق مع منافسه المحتمل للرئاسة في انتخابات 2020، جو بايدن، بشأن الأنشطة الاقتصادية لنجله في أوكرانيا. ويعتقد أنه علق تقديم حزمة مساعدات أمنية لأوكرانيا للضغط عليها حتى تفتح تحقيقا مع بايدن.