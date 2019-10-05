العراق.. حيدر العبادي يدعو لانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة دستورية

دعا رئيس "ائتلاف النصر" ورئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، يوم الجمعة، لانتخابات مبكرة وتشكيل حكومة دستورية.

وقدم حيدر العبادي في تدوينة نشرها على موقع "فيسبوك" جملة من المقترحات بشأن الوضع الراهن في العراق، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ويأتي موقف العبادي وهو رئيس الوزراء السابق، بعد ساعات من موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي دعا إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي.

وقال العبادي في رسالة مفتوحة وجهها للشعب والقوى السياسية، إنه "لضمان عدم انسداد الأفق أمام الإصلاحات التي يطالب بها الشعب، تتم الدعوة لانتخابات مبكرة لتشكيل حكومة دستورية شرعية قادرة على القيام بمهامها الوطنية بسقف زمني لا يتجاوز 2020".

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ودعا إلى "تشكيل محكمة جنائية للفساد، مستقلة من قضاة معروفين بنزاهتهم وحياديتهم وإبعاد شبهات الفساد عن القضاء، وتستعين بالخبرات الدولية، وتلتزم المحكمة بفتح جميع الملفات وتقديم المفسدين إلى المحاكم خلال فترة أقصاها 2020".

كما اقترح في رسالته "تجميد عمل مجالس المحافظات الحالية، واعتبار الحكومات المحلية حكومات تصريف أعمال لحين انتخاب مجالس محافظات جديدة 2020".

وشدد زعيم التحالف النصر (يمتلك 42 مقعدا في البرلمان) على ضرورة أن "تلتزم الحكومة بتحييد الأحزاب والكيانات السياسية عن التدخل بعمل الدولة بجميع مؤسساتها، والمباشرة بحصر السلاح بيد الدولة".