مقتل شخصين في انفجار بمدينة إسن الألمانية

وأضافت المتحدثة أن نوافذ المبنى تحطمت وتصاعد الدخان منها كما أفادت آخر الأخبار أن حريقا شب أيضا في المبنى.
يعتبر هذا المبنى القريب من محطة القطارات الرئيسية في إسن غير صالح للسكنى.
لوثت واجهة المبنى ذي الطوابق الثلاثة عند حواف النوافذ بكثير من السناج، ووضعت قوات الإنقاذ دعامات أمان لأن المبنى يوجد ضمن شارع به كثير من المباني السكنية.
ووفقا لما قالته المتحدثة باسم الشرطة فإن شهود عيان سمعوا انفجارا عند الساعة الخامسة والربع مساء.
وأضافت المتحدثة أن سبب الانفجار المحتمل لم يتضح حتى الآن، بينما تواجد عدد كبير من قوات الإنقاذ كما تواجدت الشرطة الجنائية وتولت التحقيقات.
ولم تدل المتحدثة بأية معلومات أخرى عن الضحايا.
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